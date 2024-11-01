edición general
La cadena de supermercados Costco se convierte en la mayor empresa que reclama devoluciones por los aranceles de Trump [ENG]

Costco se está sumando a otras empresas que no quieren esperar a ver si el Tribunal Supremo anula los aranceles de importación más amplios impuestos por el presidente Donald Trump. Han acudido a los tribunales para reclamar la devolución de los aranceles que han pagado. El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU., especializado y con sede en Nueva York, y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington dictaminaron a principios de este año que los aranceles de importación más grandes y ambiciosos de Trump son ilegales.

Subes los precios, recuperas los sobrecostes. Win win para las empresas. :-P
