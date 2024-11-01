Cada vez nacen más españoles fuera de España: el récord de los 10 millones nacidos en el extranjero y el nuevo encontronazo con la presión demográfica

La natalidad sigue de capa caída en España y las estadísticas demográficas recogen ese efecto. El país acaba de firmar un nuevo récord de población, con 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026 tras un aumento 81.520 personas en el cuarto trimestre que no se explica en los nacimientos ocurridos en España, que obtuvieron un saldo en negativo en el último trimestre de 2025, sino en el avance de los españoles nacidos en el extranjero.