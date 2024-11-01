edición general
Cada vez nacen más españoles fuera de España: el récord de los 10 millones nacidos en el extranjero y el nuevo encontronazo con la presión demográfica

La natalidad sigue de capa caída en España y las estadísticas demográficas recogen ese efecto. El país acaba de firmar un nuevo récord de población, con 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026 tras un aumento 81.520 personas en el cuarto trimestre que no se explica en los nacimientos ocurridos en España, que obtuvieron un saldo en negativo en el último trimestre de 2025, sino en el avance de los españoles nacidos en el extranjero.

Pertinax #11 Pertinax *
#10 No tienes por qué esperar, tienes datos actualizados del INE.
www.ine.es/dyngs/Prensa/PERE2025.htm  media
#2 Marisadoro *
Relacionada?
Un millón de personas se inscriben en Argentina y Cuba para nacionalizarse
www.meneame.net/story/millon-personas-inscriben-argentina-cuba-naciona
Enero2025 #9 Enero2025
Los Vascos nacemos donde queremos.
Priorat #1 Priorat *
Una cosa son los habitantes de España, que son españoles y no españoles, y otra los españoles, que habitan en España o no.

Entonces si el país (España) tiene x habitantes, esto son españoles y no españoles y es irrelevante los españoles que viven o nacen en el extranjero.
#4 NeuronaSur
#1 Qué mareo. Es la Bolita aquí o aquí?
calde #3 calde *
Gracias a M. Rajoy, que espantó a los padres. En cambio los fachas se quedaron todos por lo visto. Será que tenían asegurado el sitio...
Pertinax #5 Pertinax *
#3 En realidad tiene poco que ver con Rajoy. Ni siquiera con este siglo. Los españoles descendientes de emigrantes de primera, segunda, tercera o décima generación, en latinoamérica nacionalizan españoles a sus hijos por norma. No es de hoy, es desde siempre. Y es normal que cada vez sean más porque la naturaleza se abre paso.
calde #7 calde
#5 Todos los argentinos que tenían carnet español ya están aquí. Descuida, que no les apetece quedarse allí ni un día más con ese loco que gobierna allí.
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Tampoco. Hay como medio millón de españoles en Argentina a día de hoy.
calde #10 calde
#8 Espera a que se actualicen los censos para saber cuántos han sido de allí. Que no serán pocos.
#6 DonaldBlake
#3 Todo el mundo sabe que los más gañanes son los que se quedan en los pueblos, los demás se tienen que ir. España es como un pueblo grande. Por eso sigo aquí.
