Cada día son agredidas sexualmente en España seis niñas menores de 13 años

Seis niñas menores de 13 son agredidas sexualmente cada día en España; se cometen, contra mujeres de cualquier edad, 12 violaciones cada 24 horas y cada 24 horas son detenidos nueve hombres por violación; los menores de entre 14 y 17 cometen una de cada diez agresiones sexuales con penetración; y cuatro de cada diez víctimas tienen menos de 18 años. Son números que salen del último informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual, publicado este lunes con datos de 2024, los últimos disponibles.