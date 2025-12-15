Cada día son agredidas sexualmente en España seis niñas menores de 13 años

Seis niñas menores de 13 son agredidas sexualmente cada día en España; se cometen, contra mujeres de cualquier edad, 12 violaciones cada 24 horas y cada 24 horas son detenidos nueve hombres por violación; los menores de entre 14 y 17 cometen una de cada diez agresiones sexuales con penetración; y cuatro de cada diez víctimas tienen menos de 18 años. Son números que salen del último informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual, publicado este lunes con datos de 2024, los últimos disponibles.
| etiquetas: agresión sexual , mujer
Isabel Valdés Aragonés (Calzada de Calatrava, 1985) es una periodista española especializada en género y feminismo.[1] En febrero de 2022, El País nombró a Valdés corresponsal de género, para seguir de cerca todo lo relacionado con las violencias machistas y para evitar los sesgos machistas que pueden seguir presentes en las informaciones.
Unos 450 al día.
Si esto es así vivo en una burbuja.
Con más de 60 años he visto como la violencia contra las mujeres pasaba de ser algo cotidiano en los 60 (era posible ver a algúnos hombres comportarse como autenticos cenutrios con las mujeres en el día a día) a ser algo que la inmensa mayoría considera deleznable.
Me parecen cifras infladas. Es mi impresión personal puede que erronea
Bulo.
Supongo que el que estemos importando un 50% de esos violadores no tiene nada que ver.
Vaya, veo que has editado para darme la razón