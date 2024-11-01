·
¿Cabría derrocar a Trump mediante un secuestro?
Imaginemos que se organizará una cuestación internacional para recaudar fondos con un objetivo muy particular, cual sería secuestrar a Trump, con el fin de que probara su propia medicina.
actualidad
13 comentarios
#2
Poligrafo
Yo propongo ofrecerle el Nobel de la paz del año que viene y entonces Zas y pal maletero, por los loles, que se cague en el pantalon.
4
K
45
#6
oceanon3d
#2
Mejor que lo "erradiquen" sin más.
Es una amenaza para el mundo.
1
K
15
#11
Poligrafo
*
#6
Bromeo pero si, erradicar a Trump o a Nethanyaju habria salvado/salvaria muchas vidas.
0
K
7
#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Edit.
0
K
20
#3
Destrozo
Donde hay que aportar pasta?
1
K
13
#8
elsnons
Trump no tiene una Delcy Rodríguez que lo traicionaría para ocupar su puesto por encima de la libertad y solo por dinero .Tiene a todo su pueblo que lo apoyó otorgándole un mayoría absolutisima además está cumpliendo su programa electoral a rajatabla.
Ya lo intentaron matar siendo candidato y el asesino murió desangrado de un disparo que le entró por la boca y le salió por la nuca, como para ahora andar con secuestros.
0
K
11
#12
Mimaus
#8
siempre hay una
delcy
donde menos te lo esperas. Y un francotirador rapidamente ejecutado por si acaso.
0
K
6
#9
Lamantua
Cualquiera le soporta.
0
K
9
#4
Estoeslaostia
Hay una peli reciente donde lo asesinan.
(No a el directamente, pero si a un presidente electo)
Civil War, es la delicia a disfrutar.
0
K
7
#7
pepel
#4
Hay otra película más reciente en Gaza.
0
K
18
#13
Amoniaco
#10
casi todos los venezolanos son millonarios, todos tienen millones em el bolsillo y no o pueden comprar una barra de pan
0
K
6
#5
Amoniaco
*
#0
puedes intentarlo. A Trump, a putin, a Netanyahu que tanto lo deseais y más y más. Otra cosa es que puedas.
Por que maduro si y trump no? :
Simple, a maduro lo quieren muerto hasta sus criados, a Trump también. Pero adivina en cual de los Países si tienes 1000 millones vives como un rey y en cual te tienes que comer las ratas del campo para que no morir de hambre.
0
K
6
#10
Mimaus
#5
con 1000 millones puedes vivir bien en cualquier sitio, no hace falta que te comas las ratas, si no es por gusto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
