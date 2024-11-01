edición general
7 meneos
7 clics
¿Cabría derrocar a Trump mediante un secuestro?

¿Cabría derrocar a Trump mediante un secuestro?

Imaginemos que se organizará una cuestación internacional para recaudar fondos con un objetivo muy particular, cual sería secuestrar a Trump, con el fin de que probara su propia medicina.

| etiquetas: derrocar , trump , secuestro
5 2 0 K 83 actualidad
13 comentarios
5 2 0 K 83 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Poligrafo
Yo propongo ofrecerle el Nobel de la paz del año que viene y entonces Zas y pal maletero, por los loles, que se cague en el pantalon.
4 K 45
oceanon3d #6 oceanon3d
#2 Mejor que lo "erradiquen" sin más.

Es una amenaza para el mundo.
1 K 15
#11 Poligrafo *
#6 Bromeo pero si, erradicar a Trump o a Nethanyaju habria salvado/salvaria muchas vidas.
0 K 7
Destrozo #3 Destrozo
Donde hay que aportar pasta?
1 K 13
elsnons #8 elsnons
Trump no tiene una Delcy Rodríguez que lo traicionaría para ocupar su puesto por encima de la libertad y solo por dinero .Tiene a todo su pueblo que lo apoyó otorgándole un mayoría absolutisima además está cumpliendo su programa electoral a rajatabla.

Ya lo intentaron matar siendo candidato y el asesino murió desangrado de un disparo que le entró por la boca y le salió por la nuca, como para ahora andar con secuestros.
0 K 11
Mimaus #12 Mimaus
#8 siempre hay una delcy donde menos te lo esperas. Y un francotirador rapidamente ejecutado por si acaso.
0 K 6
Lamantua #9 Lamantua
Cualquiera le soporta.
0 K 9
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Hay una peli reciente donde lo asesinan.
(No a el directamente, pero si a un presidente electo)
Civil War, es la delicia a disfrutar.
0 K 7
pepel #7 pepel
#4 Hay otra película más reciente en Gaza.
0 K 18
Amoniaco #13 Amoniaco
#10 casi todos los venezolanos son millonarios, todos tienen millones em el bolsillo y no o pueden comprar una barra de pan
0 K 6
Amoniaco #5 Amoniaco *
#0 puedes intentarlo. A Trump, a putin, a Netanyahu que tanto lo deseais y más y más. Otra cosa es que puedas.
Por que maduro si y trump no? :

Simple, a maduro lo quieren muerto hasta sus criados, a Trump también. Pero adivina en cual de los Países si tienes 1000 millones vives como un rey y en cual te tienes que comer las ratas del campo para que no morir de hambre.
0 K 6
Mimaus #10 Mimaus
#5 con 1000 millones puedes vivir bien en cualquier sitio, no hace falta que te comas las ratas, si no es por gusto.
0 K 6

menéame