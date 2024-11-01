Burka: mujeres musulmanas bajo el fuego cruzado

Las mujeres musulmanas viven entre dos misoginias: la de los religiosos ultraconservadores que quieren acallar su voz e invisibilizar su cuerpo y su rostro y la de los islamófobos que se apropian de su sufrimiento y sus reivindicaciones al mismo tiempo que las rechazan y odian su identidad, su religión y su presencia en nuestras calles
| etiquetas: islamofobia , musulmanas , velo , burka , vox , prohibición
La que se empodera llevándolo y la facha que se lo quiere quitar.
Como los manifestantes en algunas manifestaciones, el ice y los antidisturbios.
Para los progres, esto es como pensar que a las mujeres españolas del siglo pasado les gustaba estar en casa para preparar la comida a su hombre y que su hombre la acompañase al banco si tenía a bien permitirle que tuviese cuenta en el banco.