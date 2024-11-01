edición general
Burka: mujeres musulmanas bajo el fuego cruzado

Burka: mujeres musulmanas bajo el fuego cruzado

Las mujeres musulmanas viven entre dos misoginias: la de los religiosos ultraconservadores que quieren acallar su voz e invisibilizar su cuerpo y su rostro y la de los islamófobos que se apropian de su sufrimiento y sus reivindicaciones al mismo tiempo que las rechazan y odian su identidad, su religión y su presencia en nuestras calles

etiquetas: islamofobia , musulmanas , velo , burka , vox , prohibición
7 comentarios
Enero2025 #1 Enero2025 *
Para Podemos hay dos tipos de mujeres con burca.
La que se empodera llevándolo y la facha que se lo quiere quitar.
#3 Almirantecaraculo
#1 y es mentira? Hasta ahora por sus actos, llevan razón. A la derecha les da igual los derechos de las mujeres y lo usan como excusa para colar medidas racistas.
ombresaco #2 ombresaco
...y el de sectores de izquierda y del feminismo que se preocupa solo por ciertas mujeres, no vayan a parecer islamófobos o racistas
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
El burka y el otro que te tapa la cara excepto los ojos lo estaran usando hombres y mujeres para evitar ser reconocidos en las camaras con reconocimiento facial biometrico.

Como los manifestantes en algunas manifestaciones, el ice y los antidisturbios.
#7 poxemita
Se le ha olvidado mencionar que aparte de los fanaticos religiosos (musulmanes y cristianos islamofobos) tambien sufren el ataque del buenismo progre que considera que las musulmanas quieren vestir esas y otras prendas.

Para los progres, esto es como pensar que a las mujeres españolas del siglo pasado les gustaba estar en casa para preparar la comida a su hombre y que su hombre la acompañase al banco si tenía a bien permitirle que tuviese cuenta en el banco.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues pueden protestar abrazando la sharia y usando el burka si de verdad lo creen. :popcorn: :troll:
#6 lordban
Tan fácil como que los nativos quieren vivir en su propia sociedad, no en una foránea. La inmigración se vendió con la promesa de integración, y esa promesa no se ha cumplido, forzar a adaptarse a lo foráneo no es integración ¿Estas "victimas en el fuego cruzado" están del lado de los nativos? ¿Son neutras? No, tienen su cultura, su identidad como bien dice la noticia, y vienen insertarla en nuestras sociedades. Así que no, no están en medio del fuego cruzado, están en uno de los lados disparando.
