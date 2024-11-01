edición general
Buque de Hapag-Lloyd sufre daños tras ataque cerca del Estrecho de Ormuz

La naviera alemana Hapag-Lloyd informó hoy que uno de sus buques portacontenedores fue alcanzado por fragmentos de un proyectil cerca del Estrecho de Ormuz, lo que provocó un incendio a bordo. Según un comunicado de la compañía citado por Reuters, el buque Source Blessing, con bandera de Liberia, no fue impactado directamente, aunque los restos del proyectil causaron un incendio en la embarcación, además, la empresa precisó que el incidente no dejó víctimas.

eltxoa
USa ha convertido la zona en zona de guerra, querer pasar transporte civil por la zona va a llevar a una desgracia como la del avión civil derribado en ucrania.
estemenda
... con bandera de Liberia.
Esto de las banderas de barco es un cachondeo.
HeilHynkel
Parece que sale humo del casco, a la altura de la línea de flotación (o de carga, no sé como se llama) Eso debe salir por algún imbornal o similar, pero indica que algo arde ahí dentro. Muy dentro para ser solo un fragmento.
