Buque de Hapag-Lloyd sufre daños tras ataque cerca del Estrecho de Ormuz

La naviera alemana Hapag-Lloyd informó hoy que uno de sus buques portacontenedores fue alcanzado por fragmentos de un proyectil cerca del Estrecho de Ormuz, lo que provocó un incendio a bordo. Según un comunicado de la compañía citado por Reuters, el buque Source Blessing, con bandera de Liberia, no fue impactado directamente, aunque los restos del proyectil causaron un incendio en la embarcación, además, la empresa precisó que el incidente no dejó víctimas.