Bukele puso la primera piedra para la construcción de una megacárcel en Costa Rica

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró en Costa Rica las obras de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros, proyecto de la derecha costarricense para conservar el poder en las elecciones del 1 de febrero. La presencia de Bukele agitó la campaña, pues la oposición denunció que fue usada por el mandatario Rodrigo Chaves para impulsar a su candidata Laura Fernández, quien lidera las encuestas con promesas de mano dura contra la creciente inseguridad.