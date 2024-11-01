Bukele afirma que 45,000 reos trabajan bajo el Plan Cero Ocio y acceden a reducción de condenas en El Salvador

El programa, difundido por el mandatario en redes sociales, plantea convertir el trabajo obligatorio en una herramienta de control carcelario y disciplina, bajo un esquema que duplica los días cumplidos de pena por cada jornada laboral. El mandatario también precisó que el programa incluye un incentivo legal. Cada día trabajado equivale a 2 días de reducción de condena, según el esquema vigente. En su mensaje, Bukele aclaró que el programa no está disponible para asesinos ni violadores.