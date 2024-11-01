Bukele afirma que 45,000 reos trabajan bajo el Plan Cero Ocio y acceden a reducción de condenas en El Salvador

El programa, difundido por el mandatario en redes sociales, plantea convertir el trabajo obligatorio en una herramienta de control carcelario y disciplina, bajo un esquema que duplica los días cumplidos de pena por cada jornada laboral. El mandatario también precisó que el programa incluye un incentivo legal. Cada día trabajado equivale a 2 días de reducción de condena, según el esquema vigente. En su mensaje, Bukele aclaró que el programa no está disponible para asesinos ni violadores.
| etiquetas: bukele , salvador , presos , cero ocio
es.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
Alguien se lo va a llevar muy calentito en el Salvador
Bukele tiene un indice de popularidad de entre el 85% - 91% entre los salvadoreños.
Pero claro, desde el sofá de nuestra casa, en España, les decimos a los ciudadanos de otros países como tienen que gobernar.
Bueno, seguro que hay sitios que si ponen a currar, creo que de EEUU salian noticias sobre esto.