Bukele afirma que 45,000 reos trabajan bajo el Plan Cero Ocio y acceden a reducción de condenas en El Salvador

El programa, difundido por el mandatario en redes sociales, plantea convertir el trabajo obligatorio en una herramienta de control carcelario y disciplina, bajo un esquema que duplica los días cumplidos de pena por cada jornada laboral. El mandatario también precisó que el programa incluye un incentivo legal. Cada día trabajado equivale a 2 días de reducción de condena, según el esquema vigente. En su mensaje, Bukele aclaró que el programa no está disponible para asesinos ni violadores.

El trabajo os hará libres
#1 Sutil, muy sutil ...
#1 Ponemos la referencia, por si a alguien se le pasa:

es.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
#1 Los que no están libres son todos los que están en los cementerios por culpa de las maras. Ni arbeit ni frei.
Para que pagar trabajadores teniendo esclavos.

Alguien se lo va a llevar muy calentito en el Salvador
#3 Se lo está llevando calentito el pueblo de El Salvador.

Bukele tiene un indice de popularidad de entre el 85% - 91% entre los salvadoreños.

Pero claro, desde el sofá de nuestra casa, en España, les decimos a los ciudadanos de otros países como tienen que gobernar.
Ahora que nos cuenten quienes son los empresarios que van a disfrutar de esa mano de obra gratuita
#5 Y los que van a tener que echar el cierre por no poder competir contra esclavos.
Esta medida en concreto me parece correcta y debería ser exportada. Un preso debería trabajar para cubrir los costes de su manutención en prisión e incluso para poder recibir una compensación económica que tengan disponible cuando abandonen la prisión para reinsertarse en la sociedad.
Aprenden un oficio y los niños pobres tienen ropa para ir a la escuela. Son todo ventajas. Antes había una asociación que le daba esta formación y oficio a mareros que habían salido de la cárcel para que tuviesen una segunda oportunidad porque nadie les contrataba al estar llenos de tatuajes. Ahora con esta medida esa reinserción empieza desde el minuto uno. Es un plan excelente.
El programa de Bukele radicaliza la lógica penitenciaria inaugurada por la revolución burguesa: convertir al reo en fuerza laboral disciplinada, haciendo transparente la "economía política de los cuerpos" donde el Estado calcula el valor tiempo-cuerpo (2 días de trabajo = 1 de libertad). No es una anomalía, sino la expresión pura de un sistema que, bajo el capitalismo, transfigura la coerción estatal en la mercancía "trabajo forzado". El argumento de "aprender…   » ver todo el comentario
A priori suena bien... Pero no es nada nuevo, que trabaje el convicto,... Lo que me escama es porque ya no se hace como medida general en el mundo, algo cambiaría por alguna razón, por algo se dejaría de usar al reo como mano de obra.... No tengo ni idea, pero me resulta lógico.
Bueno, seguro que hay sitios que si ponen a currar, creo que de EEUU salian noticias sobre esto.
