Bueno qué, al final el día tenía que llegar ¿no? (Comunicado cierre Playdede)

Seis añazos que no son pocos, desde la idea de continuar la saga "dede" tras el cierre de Megadede hasta hoy. Quiero darte las gracias por haber hecho de Playdede algo bonito, ya sea como usuario, uploader o moderador (en especial a Nesk). Solo me queda decirte que vivas la vida, que a ti y a mi nos quedan ¿segundos, días, unos años de vida? esfuérzate en disfrutar más cada momento, culo gordo. Ahí te quedas, me voy al chino a por un Monster.

9 comentarios
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
Se irán a hacer el naziolo por ahí :clap:
galen #4 galen
#2 contexto de esto?
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#4 antinodo.substack.com/p/el-portal-pirata-espanol-playdede

Cogí un enlace random, no lo miré en profundidad.
obmultimedia #6 obmultimedia
#5 les habrá caído una buena por esos comentarios y cierran por vergüenza
LaPoliticaNoVaDePartidos #1 LaPoliticaNoVaDePartidos
Y la pregunta es, alguna web donde conseguir pelis y series en vose? A ser posible sin comunicados a favor de ataques xenófobos :troll:
Ishkar #3 Ishkar
#1 Aplicación Stremio con el plugin de Torrent.io :-)
Macadam #8 Macadam *
#1 Dixmax punto net es la gloria
(Al menos la apk de Android y android tv
#9 entidaDesconocida
#1 ¿Lo quieres también en calidad hdfull? No sé si en Google se podrá encontrar algo así... :roll:
Cabre13 #7 Cabre13
¿Recomendáis alguna web para subtítulos internacionales?
Estoy buscando para una serie francesa de acción/ciencia ficción ambientada en la PGM y creo que no los hay más que en su idioma.
