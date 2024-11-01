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La brutal violación a una menor al bloque ocupado en Girona ha resultado ser falsa [CAT]

La brutal violación a una menor al bloque ocupado en Girona ha resultado ser falsa [CAT]

La investigació sobre una agressió sexual a una menor al bloc Tomàs Mieres de Girona conclou que la denúncia, que es va presentar al setembre, un any més tard de la suposada agressió, era falsa.... www.gerio.cat/

| etiquetas: violacion , denuncias , falsas
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
Osea, ¿ entonces resulta que la denuncia se investiga y si no hay pruebas se archiva?

Anonadado me hayo. Por que según muchos en meneame, con la simple denuncia y sin pruebas te encarcelan 20 años y te quitan todo.

Impresionante noticia.
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CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#6 ¿Has visto alguna vez lo que dice Carmen Calvo pocos segundos después de que se corte el clip de un minuto que lleváis años descontextualizando?

Quiérete un poco, hombre.
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#8 JotaMcnulty
#7 Que los maestros de retorcer la realidad me hablen a mí de descontextualizar cuando llevan años y años repitiendo el bulazo de M. Rajoy.

Mira, alelao, conmigo nunca podrás jugar a la verdad o mentira. Yo siempre digo la verdad contrastadamente. Tú y tu pandilla de tragalefas del poder ya sabemos como tergirversáis la realidad. He puesto una puta fuente donde una VICEPRESIDENTA del gobierno nos decía que tenemos que creer a las mujeres siempre y me dices que esp es un bulo. No te voy a dejar pasar ni una, pedazo de miserable. Conmigo NO.
2 K -14
#2 oscarcr80
Hola buenas tardes.

Podría ponerme en contacto con la sección femenina en MNM?

Hola? Alguien en casa?  media
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#11 iconoclasta
Los Mossos no han hecho ninguna detención al respecto y se ha dado por cerrada la investigación.

Sin castigo por mentir, el mensaje que se transmite es que no hay problema en hacerlo.
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Anfiarao #9 Anfiarao
#6 otra víctima de la indigencia mental derechuza.

Pobrecillo. Busca ayuda.
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#10 JotaMcnulty
#9 soy más de izquierdas que cualquiera de los que ha comentado esta noticia.

Ojo, he dicho más de izquierdas, no más subnormal.

Venga, crack.
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#4 DenisseJoel
Bulo misógino. Las mujeres no mienten.
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#1 JotaMcnulty
Nos obligan a creer que las mujeres son seres de luz y hay que creerlas siempre. La ultraderecha cree a la niña y la ayuda mediáticamente a que su caso se sepa. Resulta que fue una inventada.

Adivinad de quién es la culpa: de la ultraderecha.

Exacto, de Franco. Ni creerse a las mujeres puede uno ya hacerlo tranquilamente sin que le tachen de facha.
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CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#1 Nos obligan a creer que las mujeres son seres de luz y hay que creerlas siempre.

Negativo por bulero.
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menéame