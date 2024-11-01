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La brutal violación a una menor al bloque ocupado en Girona ha resultado ser falsa [CAT]
La investigació sobre una agressió sexual a una menor al bloc Tomàs Mieres de Girona conclou que la denúncia, que es va presentar al setembre, un any més tard de la suposada agressió, era falsa....
www.gerio.cat/
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:
violacion
,
denuncias
,
falsas
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actualidad
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actualidad
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#5
mis_cojones_en_bata
Osea, ¿ entonces resulta que la denuncia se investiga y si no hay pruebas se archiva?
Anonadado me hayo. Por que según muchos en meneame, con la simple denuncia y sin pruebas te encarcelan 20 años y te quitan todo.
Impresionante noticia.
3
K
43
#7
CerdoJusticiero
#6
¿Has visto alguna vez lo que dice Carmen Calvo pocos segundos después de que se corte el clip de un minuto que lleváis años descontextualizando?
Quiérete un poco, hombre.
1
K
22
#8
JotaMcnulty
#7
Que los maestros de retorcer la realidad me hablen a mí de descontextualizar cuando llevan años y años repitiendo el bulazo de M. Rajoy.
Mira, alelao, conmigo nunca podrás jugar a la verdad o mentira. Yo siempre digo la verdad contrastadamente. Tú y tu pandilla de tragalefas del poder ya sabemos como tergirversáis la realidad. He puesto una puta fuente donde una VICEPRESIDENTA del gobierno nos decía que tenemos que creer a las mujeres siempre y me dices que esp es un bulo. No te voy a dejar pasar ni una, pedazo de miserable. Conmigo NO.
2
K
-14
#2
oscarcr80
Hola buenas tardes.
Podría ponerme en contacto con la sección femenina en MNM?
Hola? Alguien en casa?
3
K
16
#11
iconoclasta
Los Mossos no han hecho ninguna detención al respecto y se ha dado por cerrada la investigación.
Sin castigo por mentir, el mensaje que se transmite es que no hay problema en hacerlo.
0
K
15
#9
Anfiarao
#6
otra víctima de la indigencia mental derechuza.
Pobrecillo. Busca ayuda.
0
K
12
#10
JotaMcnulty
#9
soy más de izquierdas que cualquiera de los que ha comentado esta noticia.
Ojo, he dicho más de izquierdas, no más subnormal.
Venga, crack.
0
K
8
#4
DenisseJoel
Bulo misógino. Las mujeres no mienten.
2
K
10
#1
JotaMcnulty
Nos obligan a creer que las mujeres son seres de luz y hay que creerlas siempre. La ultraderecha cree a la niña y la ayuda mediáticamente a que su caso se sepa. Resulta que fue una inventada.
Adivinad de quién es la culpa: de la ultraderecha.
Exacto, de Franco. Ni creerse a las mujeres puede uno ya hacerlo tranquilamente sin que le tachen de facha.
11
K
-30
#3
CerdoJusticiero
#1
Nos obligan a creer que las mujeres son seres de luz y hay que creerlas siempre.
Negativo por bulero.
4
K
61
#6
JotaMcnulty
#3
www.publico.es/politica/carmen-calvo-defiende-victimas-delitos-sexuale
Venga, a mamarla. El bulo eres tú.
4
K
-26
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comentarios)
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Anonadado me hayo. Por que según muchos en meneame, con la simple denuncia y sin pruebas te encarcelan 20 años y te quitan todo.
Impresionante noticia.
Quiérete un poco, hombre.
Mira, alelao, conmigo nunca podrás jugar a la verdad o mentira. Yo siempre digo la verdad contrastadamente. Tú y tu pandilla de tragalefas del poder ya sabemos como tergirversáis la realidad. He puesto una puta fuente donde una VICEPRESIDENTA del gobierno nos decía que tenemos que creer a las mujeres siempre y me dices que esp es un bulo. No te voy a dejar pasar ni una, pedazo de miserable. Conmigo NO.
Podría ponerme en contacto con la sección femenina en MNM?
Hola? Alguien en casa?
Sin castigo por mentir, el mensaje que se transmite es que no hay problema en hacerlo.
Pobrecillo. Busca ayuda.
Ojo, he dicho más de izquierdas, no más subnormal.
Venga, crack.
Adivinad de quién es la culpa: de la ultraderecha.
Exacto, de Franco. Ni creerse a las mujeres puede uno ya hacerlo tranquilamente sin que le tachen de facha.
Negativo por bulero.
Venga, a mamarla. El bulo eres tú.