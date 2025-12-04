edición general
Bruselas propone salvaguardas para que Bélgica apoye el uso de los activos rusos congelados

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, insiste en su negativa y acusa a la Comisión de «no escuchar» las demandas del país. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró que durante la elaboración de la propuesta legislativa «se han escuchado las preocupaciones de Bélgica» y «hemos respondido casi todas».

#4 Dav3n *
Von Der Liar nos está diciendo claramente que no hay un duro para seguir en lo de Ucrania, básicamente, de ahí la necesidad de meter mano a los activos rusos.

Lo más gracioso de todo esto es que sería la demostración final de la inexistente confiabilidad de Europa, un tiro en el pie en toda regla.

Y por si esto fuera poco, Rusia tiene en su haber el equivalente a esos números en activos occidentales.

Es que no hay por donde coger a nuestros psicópatas, se les ve el plumero demasiado: no quieren que la guerra acabe porque implica revisar las cuentas y han debido trincar lo que no está escrito, no hay más explicación posible.

#_3 El típico NAFO justificando que los buenos se caguen en su derecho internacional de pacotilla...
5 K 78
Kasterot #1 Kasterot
Cómo para fiarte de la "señora" Von der leyen
2 K 41
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que la confiscación soviética de activos alemanes como reparaciones de guerra fue el mayor crimen de la Segunda Guerra Mundial, y que el derecho a la propiedad es sagrado y debe tener precedencia sobre todos los demás.
2 K 24
#9 Dav3n *
#7 Pero es que acaso la UE está en guerra con Rusia? Hola?

Que a ver, que ya sabemos que si, que la OTAN ha generado este sarao, pero decíais que no, que Ucrania luchaba solita.

Y si "no" implica negación... A cuento de qué se mete Europa a robar activos rusos?

Luego está el temita de que en todo caso debería ser Ucrania, como clara vencedora, quien robase esos activos para que tu absurda comparación tuviera algún sentido.

Y claro, faltaría que robar esos activos no supusiera la aniquilación total de la confianza en el euro...

En fin, cosas de bots diciendo botadas xD

Edit: Espera, te lo pongo fácil: Bucha, bucha, buuuuuchaaaaaa

Buchachada Nui
0 K 11
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Propongo como garantía que los hijos de la wonder Layer vayan a Moscú de rehenes.
1 K 21
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Dejad de llorar que ya ha dicho Trump que se los queda él.

En premio, nos deja poner 100.000 millones encima.
0 K 19
#3 Abril_2025
Quitarle el dinero a los asesinos para que los ucranianos se puedan defender es lo justo.
4 K 2
fofito #6 fofito
#3 y legal?

Porque eso de "garantías fuertes" suena a que si algo va mal (evidentemente algo puede ir mal cuando Bélgica es tan reticente) seremos el conjunto de los ciudadanos los que tendremos que hacer frente a las consecuencias con nuestros dineros
3 K 44
frankiegth #8 frankiegth *
#3. En una guerra asesinos hay en los dos bandos. Y no me venga con lo país agresor y país invadido porque la guerra de Ucrania con Rusia lleva gestándose desde occidente al menos desde 2014. Luego "nuestros" dirigentes se hicieron los sorprendidos, hoy se hacen los ofendidos. En el bando occidental más pro-bélico de la historia reciente se hacen los ofendidos en este mundo sin buenos reconocibles en ninguno de los bandos, hipocresía tamaño catedral con discursos de odio y del miedo sustituyendo a una "diplomacia" borrada del mapa.
2 K 33

