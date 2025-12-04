Bruselas propone salvaguardas para que Bélgica apoye el uso de los activos rusos congelados

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, insiste en su negativa y acusa a la Comisión de «no escuchar» las demandas del país. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró que durante la elaboración de la propuesta legislativa «se han escuchado las preocupaciones de Bélgica» y «hemos respondido casi todas».
Lo más gracioso de todo esto es que sería la demostración final de la inexistente confiabilidad de Europa, un tiro en el pie en toda regla.
Y por si esto fuera poco, Rusia tiene en su haber el equivalente a esos números en activos occidentales.
Es que no hay por donde coger a nuestros psicópatas, se les ve el plumero demasiado: no quieren que la guerra acabe porque implica revisar las cuentas y han debido trincar lo que no está escrito, no hay más explicación posible.
#_3 El típico NAFO justificando que los buenos se caguen en su derecho internacional de pacotilla...
Que a ver, que ya sabemos que si, que la OTAN ha generado este sarao, pero decíais que no, que Ucrania luchaba solita.
Y si "no" implica negación... A cuento de qué se mete Europa a robar activos rusos?
Luego está el temita de que en todo caso debería ser Ucrania, como clara vencedora, quien robase esos activos para que tu absurda comparación tuviera algún sentido.
Y claro, faltaría que robar esos activos no supusiera la aniquilación total de la confianza en el euro...
En fin, cosas de bots diciendo botadas
Edit: Espera, te lo pongo fácil: Bucha, bucha, buuuuuchaaaaaa
Buchachada Nui
En premio, nos deja poner 100.000 millones encima.
Porque eso de "garantías fuertes" suena a que si algo va mal (evidentemente algo puede ir mal cuando Bélgica es tan reticente) seremos el conjunto de los ciudadanos los que tendremos que hacer frente a las consecuencias con nuestros dineros