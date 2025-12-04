Bruselas propone salvaguardas para que Bélgica apoye el uso de los activos rusos congelados

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, insiste en su negativa y acusa a la Comisión de «no escuchar» las demandas del país. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseveró que durante la elaboración de la propuesta legislativa «se han escuchado las preocupaciones de Bélgica» y «hemos respondido casi todas».