Bruselas propone "reducir la velocidad máxima en autopistas al menos 10km/h" para "ahorrar combustible" ante la crisis

El comisario Jorgensen ha enviado una carta a las 27 capitales invitándoles a abrazar un decálogo de medidas entre las que también se incluye fomentar el teletrabajo, evitar viajar en avión y un "sistemas de rotación por matrícula" para entrar en las ciudades
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Según esa regla de tres cortamos la luz a los hogares unas horas al día o les bajamos la potencia para ahorrar
Lo que tenían que hacer es obligar a circular a 90 o menos a todos los de combustible.
Chupan batería a alta velocidad que da gusto.
En un SUV poco aerodinámico sí que sube un huevo, empiezas a pasar de 20 a 23kw
Por lo que tengo entendido en los eléctricos se dispara mucho el consumo de 100 a 120.
No es tan difícil, ya tienes vehículos que aunque ponga 120 no pueden ir a 120… cuestión de extender la norma o similar a todos los vehículos. Ahora si lo que quieres es darle pasta pública al colega de las señales,’pues claro, toca cambiar
#_4 joder Harkon, años y años y ahora me pones en ignorados
Hablo de lo que consumimos como usuarios de eléctrico, hombre