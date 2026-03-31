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Bruselas propone "reducir la velocidad máxima en autopistas al menos 10km/h" para "ahorrar combustible" ante la crisis

El comisario Jorgensen ha enviado una carta a las 27 capitales invitándoles a abrazar un decálogo de medidas entre las que también se incluye fomentar el teletrabajo, evitar viajar en avión y un "sistemas de rotación por matrícula" para entrar en las ciudades

| etiquetas: bruselas , propone , reducir , velocidad , máxima , autopistas , teletrabajo
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26 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #6 jonolulu
#4 Es cuestión de disponibilidad de energía neta
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Harkon #9 Harkon *
#6 Spoiler, los coches de combustion no obtienen energía neta porque otros gastemos menos luz, las centrales en España no funcionan con gasolina ni diésel.

Según esa regla de tres cortamos la luz a los hogares unas horas al día o les bajamos la potencia para ahorrar
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jonolulu #14 jonolulu
#9 En las islas sí se genera en parte con diésel, y en cualquier caso la sexta parte del mix eléctrico es gas, que también se está viendo afectado por la guerra
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Andreham #3 Andreham
¿Han probado a dejar de lamerle el escroto a Trump, volver a negociar con Rusia y exigir a Israel que deje de bombardear a sus vecinos?
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Harkon #1 Harkon
A los de los eléctricos también? :ffu: :ffu:
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Claro, también gastan menos si van más despacio
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Harkon #4 Harkon *
#2 Spoiler, no usamos gasolina, la mitad de la energía para cargar viene de renovables y nuestro coche es 6 veces más eficientes que un coche de combustible.

Lo que tenían que hacer es obligar a circular a 90 o menos a todos los de combustible.
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powernergia #8 powernergia
#1 Los VE son la mejor vacuna contra el exceso de velocidad en vías rápidas.

Chupan batería a alta velocidad que da gusto.
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Harkon #12 Harkon *
#8 sí, pero no te creas que es tantotanto. Se puede ir a 140 sin mucho gasto extra, pasas de unos 14.4 a 15kw a 120 a unos 16 a 17kw al menos en un Model 3.

En un SUV poco aerodinámico sí que sube un huevo, empiezas a pasar de 20 a 23kw
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jonolulu #16 jonolulu
#12 Pase que alguien que se dice de izquierdas tenga un iPhone, ¿pero un Tesla?
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Thirsty #20 Thirsty
#16 #17 Que esperabas, uno chino o qué ?
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jonolulu #21 jonolulu
#20 Cualquier cosa salvo un Swastikar
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JuanCarVen #23 JuanCarVen
#16 Los votos de pobreza los hacen los religiosos no los de izquierdas 8-D
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#17 Mustela
#12 ¿Tienes un Tesla? ¡Imperialista! xD

Por lo que tengo entendido en los eléctricos se dispara mucho el consumo de 100 a 120.
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#18 EISev
#17 en los eléctricos y en los térmicos. Al final a alta velocidad la aerodinámica manda, y esa depende de la forma del coche principalmente. Los eléctricos pueden tener una ligera ventaja por menores tomas frontales de aire (compara un Niro EV con un Niro con miel de combustión)
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Mltfrtk #15 Mltfrtk
Que compren el combustible a Rusia y se dejen de chupar pollas estadounidenses.
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#19 perica_we
ufff van a cambiar todas las señales de 120km/h de Europa por las de 110, como ya pasó aquí.... sobres y sobres?
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taSanás #22 taSanás *
#19 no hace falta, por ley sacan el en BOE que 120 significa 110, y listo

No es tan difícil, ya tienes vehículos que aunque ponga 120 no pueden ir a 120… cuestión de extender la norma o similar a todos los vehículos. Ahora si lo que quieres es darle pasta pública al colega de las señales,’pues claro, toca cambiar
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Don_Pixote #5 Don_Pixote *
eres un coche?

#_4 joder Harkon, años y años y ahora me pones en ignorados
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jonolulu #7 jonolulu
#5 Pues has tardado en desbloquear el logro, porque el badge es de los fáciles xD
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DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 #5 los fascistas son así... y además te designora para soltar su cuñadez y te vuelve a ignorar... a ver que tal la votación de ignores...
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Harkon #13 Harkon
#5 Ya ta, quitado, no sé por qué estabas.

Hablo de lo que consumimos como usuarios de eléctrico, hombre xD
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ur_quan_master #25 ur_quan_master
#5 está estresado con lo de Andalucía.
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neuron #11 neuron
Vamos!
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#26 santofimia84_6279effa6e9
En España 120, Francia 130, Polonia 140, Alemania sin limites en muchas zonas..... Y si nos quedamos todos con 130??? y ni pa ti ni pa mi.
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#24 famufa
Yo me niego a circular a 160...
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menéame