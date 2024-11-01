Bruselas pide a España evitar el cierre prematuro de centrales nucleares

La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros, entre ellos España, a evitar el cierre prematuro de centrales nucleares que aún puedan seguir produciendo electricidad fiable, barata y baja en emisiones, en el marco del nuevo plan energético AccelerateEU, con el que Bruselas pretende reforzar la seguridad de suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados en plena inestabilidad internacional de los mercados energéticos. El Ejecutivo comunitario subraya que la energía nuclear constituye un elemento clave dentro del
| etiquetas: europa , accelerateeu , seguridad de suministro , combustible fósil , nuclear
Aumentar la vida de diseño siempre es una temeridad y, en este caso, nadie debería tener la posibilidad ni la responsabilidad de alargar la vida util de una instalacion con un impacto potencial tan profundo
Un puente con una vida de diseño de 50 años puede estar en vida útil con 150 años, o no estar en vida útil con sólo 30 años.
Yo la duda no la tendría por la seguridad sino por la economía.
Las centrales se diseñan con una vida util que tiene un margen de seguridad alto, cierto, y se hace así por una razón.
Que les den por el orto.