Bruselas pide a España evitar el cierre prematuro de centrales nucleares

La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros, entre ellos España, a evitar el cierre prematuro de centrales nucleares que aún puedan seguir produciendo electricidad fiable, barata y baja en emisiones, en el marco del nuevo plan energético AccelerateEU, con el que Bruselas pretende reforzar la seguridad de suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados en plena inestabilidad internacional de los mercados energéticos. El Ejecutivo comunitario subraya que la energía nuclear constituye un elemento clave dentro del