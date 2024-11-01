edición general
6 meneos
8 clics
Bruselas pide a España evitar el cierre prematuro de centrales nucleares

Bruselas pide a España evitar el cierre prematuro de centrales nucleares

La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros, entre ellos España, a evitar el cierre prematuro de centrales nucleares que aún puedan seguir produciendo electricidad fiable, barata y baja en emisiones, en el marco del nuevo plan energético AccelerateEU, con el que Bruselas pretende reforzar la seguridad de suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados en plena inestabilidad internacional de los mercados energéticos. El Ejecutivo comunitario subraya que la energía nuclear constituye un elemento clave dentro del

| etiquetas: europa , accelerateeu , seguridad de suministro , combustible fósil , nuclear
5 1 5 K -37 Descarboniza
13 comentarios
5 1 5 K -37 Descarboniza
Comentarios destacados:      
#2 Ferroviman
Prematuro, dice, joder.... Si quieren energía nuclear que hagan plantas nuevas, pero alargar las de los 80 me parece temerario como poco
8 K 98
FunFrock #5 FunFrock
#2 en base a que dices q es temerario?
1 K 21
#6 Ferroviman *
#5 a que se diseñaron para una vida util de 35-40 años. Ahora, como no se pueden hacer nucleares nuevas porque esta mal visto,metemos un tío del csn en la central que nos firme que con un par de parches puede tirar otros 20 años y nos quedamos tranquilos. Luego hay incidentes y accidentes y decimos que es intrínseco a la producción nuclear.

Aumentar la vida de diseño siempre es una temeridad y, en este caso, nadie debería tener la posibilidad ni la responsabilidad de alargar la vida util de una instalacion con un impacto potencial tan profundo
3 K 62
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 No, eso es la vida de diseño que no tiene nada que ver con la vida útil.

Un puente con una vida de diseño de 50 años puede estar en vida útil con 150 años, o no estar en vida útil con sólo 30 años.
0 K 13
#8 Ferroviman *
#7 si, y seguramente se caerá antes de completar la vida "útil" de 150 años que le has asignado porque si. Los materiales y componentes se eligen para aguantar unos años. Eso es la vida de diseño. Si le alargas la vida util estas asumiendo un riesgo, el riesgo de no reparar o cambiar algo que deberías haber cambiado o reparado. Los componentes con una vida util mayor a la de diseño no se meten en el plan de mantenimiento porque, cuando se diseña, se da por hecho que la planta se va a…   » ver todo el comentario
4 K 74
curaca #10 curaca *
#8 pues una gran mayoría de países, de todos los palos, deben ser temerarios. La vida útil o de diseño de una estructura tan compleja como una central nuclear, es muy conservadora. Es como los robots que mandan a Marte, van para 3 meses y aguantan años y eso sin mantenimiento, una central nuclear es como el barco de Teseo, por la renovación que sufren con los años.
Yo la duda no la tendría por la seguridad sino por la economía.
1 K 22
#12 Ferroviman *
#10 si, la mayoría de países gobernado por políticos sin escrúpulos están siendo temerarios manteniendo las centrales abiertas y, por ejemplo, volviendo a abrir centrales de carbón.

Las centrales se diseñan con una vida util que tiene un margen de seguridad alto, cierto, y se hace así por una razón.
1 K 30
#9 bibubibu
Claro, lo mejor es seguir usando algo que tiene 80 años. Luego cuando pete, mirar para otro lado y decir que no pasa nada.

Que les den por el orto.
2 K 39
Yoryo #4 Yoryo
Han dicho algo de los residuos o continuaran tirando los barriles al Atlántico :troll:
1 K 25
curaca #13 curaca
#4 los residuos de una central son muy controlables y su voluman es escaso ¿Existe un problema de longevidad? Sí, pero precisamente los más duraderos son los que menos radioactividad liberan. Habrá que buscar una solución a medio y largo plazo, a corto se tiene, las piscinas dentro de las mismas centrales.
1 K 22
winstonsmithh #3 winstonsmithh
Ttular: Bruselas pide a España, entradilla: La Comisión Europea ha instado a los estados miembros...
1 K 19
curaca #11 curaca
#3 y España es un estado miembro, por lo tanto el titular, de un medio que publica para España, es correcto.
1 K 22
#1 lawerka
Estoy seguro de que el gobierno hará lo correcto
0 K 13

menéame