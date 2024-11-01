·
Bruselas multa a X (Twitter) con 120 millones de euros por el «diseño engañoso» de su marca de verificación
Del total, 45 millones corresponden a las irregularidades del 'tic' azul, 35 al factor del repositorio de anuncios y 40 a las dificultades de acceso a datos
etiquetas
union europea
multa
x
twitter
bruselas
6 comentarios
#2
Anfiarao
#0
el siguiente envío uno de lorca.empresas.de y ya completamos el círculo de spam de la semana
2
K
34
#6
woody_alien
#2
Oye pues Lorca acogerá un Centro Nube para avanzar en la formación digital y reducir la brecha tecnológica
lorca.empresas.de/lorca-acogera-un-centro-nube-para-avanzar-en-la-form
0
K
13
#1
Quillotro
Dice Elon Musk que no lleva suelto, que si puede pagar por Bizum...
0
K
19
#3
Tunguska08Chelyabinsk13
*
0
K
18
#4
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Estaría bien una noticia de estas, de la UE
recauda, ingresa, obtiene, cobra, etc
, la multa de...
0
K
18
#5
Leon_Bocanegra
*
Cuando va a empezar Bruselas a multar a los medios que cuando hablen de X pongan "X (Twitter)" o "X antes llamado Twitter" o cualquier otra variación?
Sugiero una multa de seis millones de euros (1000 millones de las antiguas pesetas)
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Sugiero una multa de seis millones de euros (1000 millones de las antiguas pesetas)