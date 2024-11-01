edición general
9 meneos
10 clics
Bruselas multa a X (Twitter) con 120 millones de euros por el «diseño engañoso» de su marca de verificación

Bruselas multa a X (Twitter) con 120 millones de euros por el «diseño engañoso» de su marca de verificación

Del total, 45 millones corresponden a las irregularidades del 'tic' azul, 35 al factor del repositorio de anuncios y 40 a las dificultades de acceso a datos

| etiquetas: union europea , multa , x , twitter , bruselas
7 2 2 K 87 actualidad
6 comentarios
7 2 2 K 87 actualidad
Anfiarao #2 Anfiarao
#0 el siguiente envío uno de lorca.empresas.de y ya completamos el círculo de spam de la semana
2 K 34
woody_alien #6 woody_alien
#2 Oye pues Lorca acogerá un Centro Nube para avanzar en la formación digital y reducir la brecha tecnológica :troll:

lorca.empresas.de/lorca-acogera-un-centro-nube-para-avanzar-en-la-form
0 K 13
#1 Quillotro
Dice Elon Musk que no lleva suelto, que si puede pagar por Bizum...
0 K 19
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Estaría bien una noticia de estas, de la UE recauda, ingresa, obtiene, cobra, etc, la multa de...
0 K 18
#5 Leon_Bocanegra *
Cuando va a empezar Bruselas a multar a los medios que cuando hablen de X pongan "X (Twitter)" o "X antes llamado Twitter" o cualquier otra variación?

Sugiero una multa de seis millones de euros (1000 millones de las antiguas pesetas)
0 K 12

menéame