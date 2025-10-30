edición general
Bruselas busca con China una "solución urgente" a la crisis de los microchips que amenaza con parar el sector automotriz de la UE

Una delegación de alto nivel de Pekín, aunque sin ningún ministro, llegará este jueves a la capital comunitaria para abordar el viernes una negociación en la que también se hablará de las tierras raras.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Y nos sorprendemos que el chino se enfade. :roll:
Dene #1 Dene
Deberíamos probar a reciclar chis de lavadoras, como los ruskis :troll:
Gry #7 Gry *
#1 Si los chips los tenemos, Nexperia tiene la mayoría de su producción en Europa y en los EEUU.

El problema es que el encapsulado de esos chips y toda la circuitería de alrededor lo hacían en China. xD
#9 Suleiman
Eso se piensa antes de hacer... Le jodes a china y ahora de rodillas....
#10 Hoypuedeserungrandia
Mientras la señora Ursula von der Leyen se encargue de negociar algo en nombre de la UE, siempre será bajo las ordenes de Zanahorio como hasta ahora, esto mas que ayudar perjudica, porque si sigues las directrices de psicópata de Zanahorio no sabemos si EEUU saldrá perjudicado, pero lo que es seguro es que la UE si.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Me parece una excelente medida, pero no va a funcionar en un tiempo y hacen falta cientos de millones de chips de todo tipo.
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 no puedes hacer una industria como la china de la noche a la mañana. Mucho hemos tardado, a ver en que queda la cosa
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

Correcto, pero es que el problema es ahora, no dentro de tres años.
