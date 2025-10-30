Bruselas busca con China una "solución urgente" a la crisis de los microchips que amenaza con parar el sector automotriz de la UE

Una delegación de alto nivel de Pekín, aunque sin ningún ministro, llegará este jueves a la capital comunitaria para abordar el viernes una negociación en la que también se hablará de las tierras raras.
Y nos sorprendemos que el chino se enfade.
El problema es que el encapsulado de esos chips y toda la circuitería de alrededor lo hacían en China.
meneame.net/story/espana-pisa-acelerador-particular-carrera-chips-hace
Me parece una excelente medida, pero no va a funcionar en un tiempo y hacen falta cientos de millones de chips de todo tipo.
Correcto, pero es que el problema es ahora, no dentro de tres años.