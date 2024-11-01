edición general
Bruno Rodríguez llega a España en su gira buscando apoyos tras pasar por China y Vietnam

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, será recibido este lunes 16 de febrero en Madrid por su homólogo español, José Manuel Albares, en una parada de su gira buscando apoyos entre los aliados de La Habana ante las presiones de EEUU sobre el régimen de la Isla.

Gry #4 Gry
No creo que podamos hacer gran cosa, ya podemos darnos con un canto en los dientes de que Trump no haya prohibido también la venta de petróleo a España. :-P
wata #5 wata
Albares le dirá que se rindan al amo.
Huaso #3 Huaso
hay un poco de comentario en tu propaganda.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
A ver cuantas perras nos saca está vez la dictadura castrista. Ya me veo al perro y a doña rojelia haciéndose la foto con el miserable represor cubano.
#2 Saville
#1 De la IA de google:

A nivel estatal, las inversiones o subvenciones
"a fondo perdido" (ayudas directas que no requieren devolución) fuera de España se canalizan principalmente a través de la Cooperación Española para el desarrollo.
Bajo este modelo, los países que reciben mayor apoyo no reembolsable del gobierno son:

América Latina y el Caribe: Es la región prioritaria donde España concentra la mayor cantidad de recursos de cooperación. Destacan países como Colombia,…   » ver todo el comentario
#6 Elobligadoinmigrante *
#2 pobre macnulti_reencarnado que solo ha tenido 7 minutos para meter su broma!! jajajaj
