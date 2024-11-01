El brote de sarampión de Carolina del Sur crece y sobrepasa el de Tejas [ENG]

El Departamento de Salud Pública (DPH) de Carolina del Sur ha dicho que el brote en el estado ha alcanzado los 789 casos, casi 30 más que los del brote del occidente de Tejas que tuvo lugar entre enero y agosto del año pasado y resultó en la muerte de dos niños en edad escolar. El epicentro del brote está en el condado de Spartanburg, donde se propagó el virus en una serie de colegios e institutos en octubre del año pasado. Esos colegios son, en muchos casos, academias cristianas privadas con estudiantados sin vacunar.