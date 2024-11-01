Britney Spears, detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, el miércoles por la noche por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol, según publicó TMZ. La Patrulla de Carreteras de California dio el alto a la artista a las 21.30 h de la noche y la esposó tras sospechar que conducía tras haber bebido, por lo que la condujeron a dependencias policiales.
¿Tan subjetivo es? ¿No hay test de alcoholemia?
Hay patrullas que si llevan también el alcoholímetro, ojo. Pero el test de sobriedad se hace y puede ser suficiente.
Aunque luego tiene que pasar por un juez para confirmar la valoración del policia, pero la detención entra como causa probable (Ya sea que tu cuerpo no tolera el alcohol o que lo hubieras mezclado con medicinas-drogas)
Pobre chica... vaya mierda de vida ha tenido.