Britney Spears, detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, el miércoles por la noche por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol, según publicó TMZ. La Patrulla de Carreteras de California dio el alto a la artista a las 21.30 h de la noche y la esposó tras sospechar que conducía tras haber bebido, por lo que la condujeron a dependencias policiales.