Britney Spears, detenida por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, el miércoles por la noche por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol, según publicó TMZ. La Patrulla de Carreteras de California dio el alto a la artista a las 21.30 h de la noche y la esposó tras sospechar que conducía tras haber bebido, por lo que la condujeron a dependencias policiales.

comentarios
#9
#5 Un tiro en la otra pierna para igualar y se te acabó la excusa.
#10
#9 uhmmm no lo veo... que luego en el aeropuerto pitaría el detector de metal
#8
#6 .. digo que la policía tiene test , pero que no necesitan tenerlos ni usarlos para detenerte por la sospecha de conducir borracho, solo su juicio (Y la cámara que llevan encima-en el coche, a día de hot).
#1
Free Britney!! <- ejemplo claro de las redes sociales tomando una iniciativa para dar la potestad a una persona que claramente no debía tener potestad
#2
"la esposó tras sospechar que conducía tras haber bebido, por lo que la condujeron a dependencias policiales. "

¿Tan subjetivo es? ¿No hay test de alcoholemia?
#3
#2 En California y en otros estados de USA se les hace un test (caminar en línea recta y cosas así) antes del de alcoholemia y si no pasas ese ya es suficiente. Luego en comisaría si te hacen soplar o analítica.

Hay patrullas que si llevan también el alcoholímetro, ojo. Pero el test de sobriedad se hace y puede ser suficiente.
#5
#3 joer, y los que somos cojos?
#4
#2 Si hay test y si superas la tasa pues multa, pero igualmente si muestras señales de ir borracho (Los famosos test de las peliculas-series), pues igualmente te pueden detener aunque en sangre no llegases a la tasa permitida.
Aunque luego tiene que pasar por un juez para confirmar la valoración del policia, pero la detención entra como causa probable (Ya sea que tu cuerpo no tolera el alcohol o que lo hubieras mezclado con medicinas-drogas)


Pobre chica... vaya mierda de vida ha tenido.
#6
#4 pero hoy en día siguen sin tests?
#7
#2 Yo creo que está muy resumida esa frase. En youtube hay un montón de videos en los que se muestra todo el proceso por sospecha de conducción bajo efectos de lo que sea (DUI) y prácticamente siempre siguen los mismos protocolos : piden papeles, ofrecen hacer pruebas de sobriedad en el terreno (equilibrio y alguna cosilla más), si llevan alcoholímetro también lo ofrecen. Con esas pruebas, el agente debe tomar una determinación y en caso de sospechar que está bajo los efectos de algo, arrestan…   » ver todo el comentario
