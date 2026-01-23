·
13
meneos
14
clics
Brasil anima a Huawei a participar en la subasta de baterías
El Gobierno brasileño invitó al gigante chino de telecomunicaciones Huawei a participar en la subasta de baterías que se realizará en abril
|
etiquetas
:
brasil
,
brics
,
huawei
,
china
,
baterías
#1
Tkachenko
"El Cártel de la Caipirinha", próximamente en sus pantallas
1
K
36
#2
j3j3j3j3
pues las bateria Luna de Huawei, por ahora son lo mejorcito del mercado.
0
K
7
