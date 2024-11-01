edición general
Las bomberas de Nueva Zelanda recaudan 298.000 dólares con su calendario para luchar contra el cáncer de mama

Son comunes los calendarios de bomberos donde estos trabajadores antiincendios posan sin camiseta para recaudar fondos para todo tipo de causas sociales. Más raros son las iniciativas en las que son mujeres bomberas las que hacen esa labor.

woody_alien #2 woody_alien
Cosificación de la mujer, cancelemos.
skaworld #10 skaworld
Me pregunto en que hemos fallado como colectivo, para llegar hasta aqui sin que nadie haga una referencia sexual a estar caliente y necesitar una bombera....
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo *
#5 Está feo editar para insultar (además, con rabieta de niño pequeño).
elmakina #12 elmakina *
#7 Aplícatelo, porque has insultado tú.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Quería ver si era por tener tetas más grandes que mi cabeza.

Pero joder, me he encontrado con abdominales más grandes que mi cabeza. :-O
skaworld #11 skaworld
#1 Home referirse a sus abdominales asi... es un poco soez

A mi me gusta mas "Acequias de esperma"
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#11 No sé...

En este caso las distingo una cosa de la otra porque unas están tapadas, y las otras sin censurar.
elmakina #9 elmakina *
#8 Para gustos.  media
elmakina #3 elmakina
Son horrendas
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Menuda decepción se van a llevar.
Seguro que todas piensan que eres la pareja sexual ideal.

P.D.: No hay huevos de decírselo a la cara.
elmakina #5 elmakina *
#4 Tú sí que estás mal hecho.
Spirito #8 Spirito
#3 Sí, sí... horrendísimas. xD
taSanás #6 taSanás
Muerte por kiki!!!!
