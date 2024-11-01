edición general
Bombazo a Carteles Satanistas

Actor Jim Caviezel revela a Steve Bannon que desaparición de personas en Mexico es para traficar órganos y adrenocrome a mafia internacional tipo Epstein en contubernio con narcogobiernos. Son tambien traficantes masivos de ilegales, órganos humanos y adrenochome, elixir extraído del ADN de niños secuestrados, torturados y ejecutados en espeluznantes rituales tipo Epstein. Es la tronante declaración del actor Jim Caviezel entrevistado por Steve Bannon.

etiquetas: epstein , jim caviezel , esteve bannon , extrema derecha , adrenocrome
9 comentarios
Gry #4 Gry
Espérate, ¿Epstein montaba rituales Satánicos y traficaba con órganos?
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 siempre podemos preguntar a alguien de la lista que no existe de Epstein o preguntar a Trump directamente.

Esperate… si podemos preguntar a Steve Bannon que aparece mencionado en documentos recientes vinculados a Epstein entre los contactos / agendas / calendarios publicados por el House Oversight Committee de EE. UU. en 2025.
devilinside #7 devilinside
Al Caviezel le metieron poco los romanos en la peli de Mel Gibson
#1 bestiapeluda
Espectacular. Qué huevos tienes xD
Urasandi #6 Urasandi
#1 No le voto irrelevante por hacerme ver un medio nuevo:
www.lapolaka.com/index.php/categories/la-polaka/mexico/escuela-chaira-
El Director del IMSS Zoe Robledo encontró la solución a la falta de medicinas en hospitales del gobierno.
"No hay que pensar que nos tenemos que medicalizar. La solución es no enfermarmos", dijo el sabio Cuatrotero.
Los que no entendieron y se enfermaron, están a condenados a morir por su indolencia e irresponsabilidad manifiesta.
El

themarquesito #8 themarquesito
Maravilloso esto de ver el bulo del adrenocromo. Siemre traes porquería de la mejor calidad, #0
Urasandi #3 Urasandi
Entre las idas de olla y la mierda de traducción...
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
Rafapal seal of approve.
Javier_Forteza #2 Javier_Forteza
No me creo nada...
