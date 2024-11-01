Bombazo a Carteles Satanistas

Actor Jim Caviezel revela a Steve Bannon que desaparición de personas en Mexico es para traficar órganos y adrenocrome a mafia internacional tipo Epstein en contubernio con narcogobiernos. Son tambien traficantes masivos de ilegales, órganos humanos y adrenochome, elixir extraído del ADN de niños secuestrados, torturados y ejecutados en espeluznantes rituales tipo Epstein. Es la tronante declaración del actor Jim Caviezel entrevistado por Steve Bannon.