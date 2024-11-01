Actor Jim Caviezel revela a Steve Bannon que desaparición de personas en Mexico es para traficar órganos y adrenocrome a mafia internacional tipo Epstein en contubernio con narcogobiernos. Son tambien traficantes masivos de ilegales, órganos humanos y adrenochome, elixir extraído del ADN de niños secuestrados, torturados y ejecutados en espeluznantes rituales tipo Epstein. Es la tronante declaración del actor Jim Caviezel entrevistado por Steve Bannon.
Esperate… si podemos preguntar a Steve Bannon que aparece mencionado en documentos recientes vinculados a Epstein entre los contactos / agendas / calendarios publicados por el House Oversight Committee de EE. UU. en 2025.
El Director del IMSS Zoe Robledo encontró la solución a la falta de medicinas en hospitales del gobierno.
"No hay que pensar que nos tenemos que medicalizar. La solución es no enfermarmos", dijo el sabio Cuatrotero.
Los que no entendieron y se enfermaron, están a condenados a morir por su indolencia e irresponsabilidad manifiesta.
