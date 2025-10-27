·
La Bolsa argentina se dispara tras la victoria electoral de Milei
El Merval avanza un 17% y el peso se aprecia más del 10% en el arranque de la jornada
#2
duende
Que curioso, ¿quien lo podría sospechar?, está claro que los inversores argentinos no leen meneame y no saben lo malo que va a ser para Argentina esta victoria.
1
K
23
#5
Dragstat
#2
"inversores
argentinos
extranjeros"
1
K
33
#1
Findeton
Se disipó el riesgo kuka.
5
K
20
#4
Ferroviman
#1
o se garantiza que vienen 40.000 millones, muchos para comprar pesos y subir su cotización de manera artificial. Los auténticos libertarios estarán contentos....
4
K
66
#3
Tristan
Es que les faltan ojos en la cara, no hay nada mas que ver que Argentina se esta llenando de inmigrante estadounidenses de lo bien que les va
1
K
19
#6
obmultimedia
Trump le dijo que tenia que ganar las elecciones fuese como fuese para prestarle ese dinero.
Pucherazo cantado, no me puedo creer que la gente sea tan sadomasoquista sabiendo como esta dejando el pais.
0
K
11
#7
DenisseJoel
Más dura será la caída.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
