Bolaños califica el balance del año de Feijóo de "castastrofismo apocalíptico": "Le han faltado los refugios nucleares"

El ministro argumenta que "la realidad" es que "España es la mejor economía desarrollada del mundo"

Torrezzno
Les mejores chips de esos del mundo se hacen en Albacete. Ni Taiwan oiga. ¿Noruega? Unos pobres lechosos,¿ Suiza? Unos capitalistas fascistas.

Donde se ponga Murcia y el barecito a pie de calle que se quite la IA esa. Biba España y Pdro Chanche le ha faltado decir
Tunguska08Chelyabinsk13
Políticos... concurso de a ver quien la suelta más gorda.
ElenaCoures1
Pues ya está
A convocar elecciones, que la inmensa mayoría de ciudadanos les van a votar
Celebrus
Qué manera de escupir a la gente joven. Va también que lloran de "alegria" al ver lo que tienen respecto a lo que tenían sus padres a su edad.
Febrero2034
Estamos la verdad es que bastante bien. El parlamento hace su función, la de cobrar la nómina todos los meses, el gobierno no presenta presupuestos pq, para que.
Así que es cierto, Feijóo debería de dimitir
Emotivo
El acoso y derribo con toda la crueldad máxima que se puede dar en una política mal entendida deja una imagen del jefe de la oposición deslegitimada.
