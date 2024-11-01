edición general
BOEtracker resume el Boletín Oficial del Estado en textos cortos, claros y para personas normales

BOEtracker es un servicio que aprovecha el poder resumidor de los modelos de lenguaje de las IA para convertir algo tan aburrido e incomprensible como el Boletín Oficial del Estado en un texto corto, claro y que se puede leer en minutos. Lo que hace la IA detrás de BOEtracker es básicamente un resumen dirigido: primero recopila y normaliza los datos públicos y luego los procesa con modelos LLM y reglas creadas por expertos. Se concentra especialmente en lo que llaman áreas de «impacto relevante» como pueden ser la fiscalidad, subvenciones, etc.

TripleXXX #1 TripleXXX
Me agrada que califiquen de normales a los que nos mareamos con esos textos.
Robus #3 Robus
#1 y a mi me agrada que, por inferencia, se califique de anormales a los que los entienden. xD
Robus #4 Robus
Me da a mi que la administración va a acabar prohibiendo eso... que la gente se entere de lo que pone el BOE no puede ser bueno para ellos!
#2 capitan.meneito
"con ayuda de IA"

Anda y a tomar por culo.
Robus #5 Robus
#2 No entiendo tu comentario... ¿no lo hacen con una IA? ¿te parece mal que lo hagan con una IA? :-S
