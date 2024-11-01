BOEtracker resume el Boletín Oficial del Estado en textos cortos, claros y para personas normales

BOEtracker es un servicio que aprovecha el poder resumidor de los modelos de lenguaje de las IA para convertir algo tan aburrido e incomprensible como el Boletín Oficial del Estado en un texto corto, claro y que se puede leer en minutos. Lo que hace la IA detrás de BOEtracker es básicamente un resumen dirigido: primero recopila y normaliza los datos públicos y luego los procesa con modelos LLM y reglas creadas por expertos. Se concentra especialmente en lo que llaman áreas de «impacto relevante» como pueden ser la fiscalidad, subvenciones, etc.