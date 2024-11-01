Un Boeing 747 de carga se sale de pista y cae al mar en Hong Kong

Un Boeing 747-400 de carga se salió de la pista y cayó parcialmente al mar durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKG) la madrugada del lunes 20 de octubre, impactando a un vehículo de servicios en tierra. El accidente provocó la muerte de un trabajador aeroportuario y dejó a otro gravemente herido. El vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea de carga turca Air ACT, cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC) en Dubái.