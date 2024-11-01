edición general
El bloqueo a Cuba es un castigo colectivo

Washington y los principales medios de comunicación han vendido durante años que «Las sanciones no perjudican a los cubanos de a pie, solo al “régimen”» y añaden que «la escasez se debe a la mala gestión del gobierno cubano». Con más descaro añaden que «Estados Unidos no libra una guerra económica ni impone un “bloqueo”. Cuba solo está sujeta a un embargo comercial». Tras el anuncio de Trump del bloqueo petrolero a la isla, USA prescinde de los eufemismos y abandona la ficción de que su política no pretende perjudicar a la gente común.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Castigo colectivo, extendido durante décadas.
USA cagandose en las Convenciones de Ginebra dia si, dia tambien.

Absolutamente toda la ONU (menos Israel y USA) pide el fin de esta aberración injustificable :  media
#4 eipoc
#1 Resumen de la política yanki:  media
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 En la última votación se sumaron varios lacayos más (Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania):  media
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#5 Seguramente recibieron presiones, eso, si no fueron extorsionados directamente.
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#7 En el caso de Argentina su presidente es un fanático sionista, mientras que los de Hungría y Paraguay son unos lamebotas de Trump y sus políticas. El de Ucrania le baila el agua a Israel en todo lo que hace, aunque en su caso creo que es más por interés que por otra cosa (aún siendo judío). Lo de Macedonia ni idea.
#6 carpeta
#1 Mira qué majos los ucranianos
#10 pozz
#6 Teniendo en cuenta que Cuba esta alineada con los nazis rusos, y ha votado innumerables veces en contra de Ucrania, demasiado que se han abstenido.
Fijate el nivel de miseria moral, que Cuba vota en contra del regreso de las decenas de miles de niños ucranianos secuestrados por los nazis rusos, por la. cual la CPI tiene orden de arresto contra Putin.  media
Katapulta2 #13 Katapulta2
#10 Jesús te quiere.
cocolisto #11 cocolisto
Un castigo y un acoso criminal con el silencio cuando no colaboración de tantos.
manuelpepito #3 manuelpepito
Es atacar a población civil por mis cojones. Está gente es escoria. Y los que le bailan el agua también. Los cubanos pasan tres cojones de los yanquis, hace mucho, lo que pasa que los yanquis llevan muchos años con ganas de tener la isla
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#3 Los cubanos pasan 3 cojones de quedarse en Cuba con esa mierda de dictadura que tanto os gusta a algunos, pero como es una isla, no se puede salir del país y ya
Qué raro que el barco con ayuda de los meneantes aun no haya salido hacia allí ¿Algún problema de papeleo?
#8 pozz *
La dictadura castrista lleva decadas castigando a toda la poblacion cubana, pasaron de ser un pais bastante rico, con sus defectos, a ser tercermundista.. cosas de la robolución.
Y hay que ser rematadamente estupido como para tener la remota esperanza de que embargar/robar todas las empresas yankis de la isla, no iba a tener consecuencias.
