El bloqueo a Cuba es un castigo colectivo

Washington y los principales medios de comunicación han vendido durante años que «Las sanciones no perjudican a los cubanos de a pie, solo al “régimen”» y añaden que «la escasez se debe a la mala gestión del gobierno cubano». Con más descaro añaden que «Estados Unidos no libra una guerra económica ni impone un “bloqueo”. Cuba solo está sujeta a un embargo comercial». Tras el anuncio de Trump del bloqueo petrolero a la isla, USA prescinde de los eufemismos y abandona la ficción de que su política no pretende perjudicar a la gente común.