El bloqueo a Cuba es un castigo colectivo

Washington y los principales medios de comunicación han vendido durante años que «Las sanciones no perjudican a los cubanos de a pie, solo al “régimen”» y añaden que «la escasez se debe a la mala gestión del gobierno cubano». Con más descaro añaden que «Estados Unidos no libra una guerra económica ni impone un “bloqueo”. Cuba solo está sujeta a un embargo comercial». Tras el anuncio de Trump del bloqueo petrolero a la isla, USA prescinde de los eufemismos y abandona la ficción de que su política no pretende perjudicar a la gente común.
| etiquetas: cuba , eeuu , imperialismo
USA cagandose en las Convenciones de Ginebra dia si, dia tambien.
Absolutamente toda la ONU (menos Israel y USA) pide el fin de esta aberración injustificable :
Fijate el nivel de miseria moral, que Cuba vota en contra del regreso de las decenas de miles de niños ucranianos secuestrados por los nazis rusos, por la. cual la CPI tiene orden de arresto contra Putin.
Qué raro que el barco con ayuda de los meneantes aun no haya salido hacia allí ¿Algún problema de papeleo?
Y hay que ser rematadamente estupido como para tener la remota esperanza de que embargar/robar todas las empresas yankis de la isla, no iba a tener consecuencias.