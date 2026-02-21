Más de 150 empresas españolas solicitan apoyo por los 255 millones que les adeuda el Gobierno cubano

Más de 150 empresas españolas, en su mayoría pequeñas y medianas, acumulan una deuda conjunta de unos 255 millones de euros por parte del Gobierno cubano y reclaman al Ejecutivo español mecanismos de apoyo financiero extraordinario. La mayor parte de esa deuda corresponde a vencimientos registrados entre 2017 y 2019 y afecta a compañías exportadoras de productos básicos como alimentos, componentes para vacunas, artículos de higiene personal o fertilizantes, según ha explicado un portavoz de la Plataforma de Afectados.