edición general
Más de 150 empresas españolas solicitan apoyo por los 255 millones que les adeuda el Gobierno cubano

Más de 150 empresas españolas, en su mayoría pequeñas y medianas, acumulan una deuda conjunta de unos 255 millones de euros por parte del Gobierno cubano y reclaman al Ejecutivo español mecanismos de apoyo financiero extraordinario. La mayor parte de esa deuda corresponde a vencimientos registrados entre 2017 y 2019 y afecta a compañías exportadoras de productos básicos como alimentos, componentes para vacunas, artículos de higiene personal o fertilizantes, según ha explicado un portavoz de la Plataforma de Afectados.

| etiquetas: empresas , deudas , cuba , embargo
Pertinax #1 Pertinax *
¿Socializando pérdidas? Que se lo pidan a Cuba. Por saltarse el bloqueo, o embargo, o lo que sea, no entiendo cómo han sido capaces de hacer negocios allí. Es imposible.
9 K 95
bronco1890 #3 bronco1890
#1 Nadie quiere negociar con Cuba porque no pagan ni al tato, no por ningún embargo.
6k millones que les deben a los chinos en deuda incobrable por ejemplo.
3 K 32
Powertrip #6 Powertrip
#1 ¿cual es el tribunal que ha impuesto un bloqueo que tiene que acatar el estado español?
2 K 40
Pertinax #9 Pertinax
#6 Los destinos más comunes de las exportaciones de Cuba es China ($270M), España ($109M), Alemania ($68,2M), Macau ($57,1M), y Suiza ($49,9M).
oec.world/es/profile/country/cub
0 K 20
Pertinax #10 Pertinax
#8 Go to #9
0 K 20
Pertinax #14 Pertinax
#11 ¿Qué parte no has entendido de que más de un centenar de empresas españolas realizan negocios en Cuba? ¿Ni leer la noticia siquiera?
0 K 20
ur_quan_master #15 ur_quan_master *
#14 y que tiene eso que ver por qué exista un bloqueo que condiciona la economía cubana.
De verdad paso de mantener conversaciones de besugos. Bye
0 K 12
Pertinax #16 Pertinax *
#15 Nada, no tiene nada que ver.
0 K 20
Powertrip #17 Powertrip
#14 ¿la pregunta es clara? ¿qué tribunal internacional ha establecido que ningún país puede comerciar con Cuba?
1 K 22
Pertinax #18 Pertinax *
#17 A preguntas claras, respuestas cristalinas. Cualquier tercer país puede comerciar con Cuba si no se beneficia de bienes expropiados. Si se da el caso, estos tan solo responden ante tribunales de EEUU. No ante ningún tribunal internacional. Tú mismo puedes comprar y vender desde o hacia Cuba sin problema.

Tu pregunta es un sinsentido.

De nada.
0 K 20
ur_quan_master #19 ur_quan_master
#14 bloqueo activo de EEUU al combustible que va hacia Cuba. Publicado por el me York Times ayer.
www.meneame.net/go?id=4149428


Lo dicho: tú blanqueas conscientemente el bloqueo ilegal de EEUU hacia Cuba.
0 K 12
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
En #1 tenemos al gran defensor de la soberanía de las naciones blanqueando el bloqueo ilegal a Cuba. Niños tomad nota: hay invasiones buenas e invasiones malas y también bloqueos buenos y bloqueos malos.

Ya vemos la coherencia en cada comentario. :roll:
1 K 30
#12 mancebador
#8 Es un bloqueo rarísimo ese en el que 150 empresas españolas, por lo menos, pueden comerciar con Cuba.
1 K 30
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Atentos niños, que #12 dice que el bloqueo a Cuba no existe. :shit:
1 K 30
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Que se lo pidan a sus colegas de la CEOE.

Seguro que están encantados de ayudarles.
2 K 45
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Que demanden en tribunales internacionales al responsable del bloqueo y embargo, a eeuu.
2 K 38
antesdarle #7 antesdarle
A mi hace unos años un cliente de aquí me dejó 30.000 euros sin pagar. Concurso de acreedores y cuando vimos lo que quedaba en la caja ya no había para pagar ni al tato. Tonto yo en confiar en dicha operación sin un aval. Aprendí mucho de aquello y supongo que estos también habrán aprendido una valiosa lección
1 K 28
Andreham #5 Andreham
Estos empresarios no son como los caseros, así que no hay que darles ni un duro.
0 K 8

menéame