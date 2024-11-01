edición general
Blackstone se desprende de una inversión de 1800 millones de dólares en viviendas

Blackstone (BX) tiene previsto liquidar una apuesta de 1800 millones de dólares en viviendas para personas mayores que le ha supuesto pérdidas por valor de más de 600 millones de dólares, según informan Deborah Acosta y Peter Grant en The Wall Street Journal. Blackstone está vendiendo su cartera de unas 9000 viviendas para personas mayores en todo Estados Unidos en una serie de transacciones con pérdidas de hasta más del 70 % en comparación con el precio de compra.. [EN INGLÉS]

A portada, difusión, que cunda el pánico en los mercados y bajen precios
#1 Necesita liquidez, o está recogiendo dividendos. También hay desinversión en España.
#3 Trump ayer anunció hipotecas a 50 años, despidos masivos en las grandes tecnológicas, deportaciones masivas, el mercado se hunde.
Viendo las contrataciones en EEUU y que la IA está destruyendo el trabajo, a ver como paga la gente la casa y las hipotecas. Se viene colapso de la burbuja!
#7 En España los fondos de inversión están vendiendo, la ia va a traer muchos despidos www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13599420/10/25/madr
Ehh en EEUU. No en españa, encima msn y dos frases. Menudo clickbait me he comido
#5 Pone en la entradilla que es EEUU "The Wall Street Journal" y la fuente que no puedo enviarla por muro de pago.

Pero ya sabemos que cuando EEUU estornuda el resto se constipa, ya has olvidado 2008?
#6 puede ser, aquí creo que aun es un negocio rentable
