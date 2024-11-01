Blackstone se desprende de una inversión de 1800 millones de dólares en viviendas

Blackstone (BX) tiene previsto liquidar una apuesta de 1800 millones de dólares en viviendas para personas mayores que le ha supuesto pérdidas por valor de más de 600 millones de dólares, según informan Deborah Acosta y Peter Grant en The Wall Street Journal. Blackstone está vendiendo su cartera de unas 9000 viviendas para personas mayores en todo Estados Unidos en una serie de transacciones con pérdidas de hasta más del 70 % en comparación con el precio de compra.. [EN INGLÉS]
| etiquetas: vivienda , fondos de inversión , blackstone , economia
Pero ya sabemos que cuando EEUU estornuda el resto se constipa, ya has olvidado 2008?