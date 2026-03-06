BlackRock limita retiros mientras reembolsos afectan a fondo de crédito privado [EN]

El Fondo de Préstamos Corporativos HPS de 26.000 M de dólares de BlackRock recibió solicitudes de retiro por valor de 1.200 millones de dólares en el primer trimestre, aprox. el 9,3% de su valor de activo neto [...] Les dijo a los inversores que pagaría (sólo) 620 M de dólares, alcanzando el umbral del 5% que permite al administrador de activos (BlackRock) restringir más retiros. A principios de esta semana, el aumento de las solicitudes impulsó a su rival Blackstone (BX.N) elevar su límite habitual de reembolso del 5% al 7%