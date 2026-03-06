BlackRock limita retiros mientras reembolsos afectan a fondo de crédito privado [EN]

El Fondo de Préstamos Corporativos HPS de 26.000 M de dólares de BlackRock recibió solicitudes de retiro por valor de 1.200 millones de dólares en el primer trimestre, aprox. el 9,3% de su valor de activo neto [...] Les dijo a los inversores que pagaría (sólo) 620 M de dólares, alcanzando el umbral del 5% que permite al administrador de activos (BlackRock) restringir más retiros. A principios de esta semana, el aumento de las solicitudes impulsó a su rival Blackstone (BX.N) elevar su límite habitual de reembolso del 5% al 7%
| etiquetas: blackrock , fondos de crédito , retiros
Bueno, que cunda si queréis, pero nosotros modo corralito porque lo valemos
HPS de BlackRock de 1.200M el 9,3% de su valor, bloqueado en parte
De su rival Blackstone unos 3.800 M, el 7.9% (este sí parece que ha devuelto todo)
Otra empresa de crédito, Blue Owl reemplazara los reembolsos de los clientes con pagos prometidos (no me queda claro exactamente qué es esto pero no pinta bien)
Todas están cayendo en bolsa, el artículo indicaba una caida del 5% pero acabo de mirar y ya va por el 7%
+ info:
