El bitcoin pierde casi la mitad de su valor en solo tres meses

El bitcoin pierde casi la mitad de su valor en solo tres meses

Donald Trump le dio un impulso a la criptomoneda con su llegada a la Presidencia de Estados Unidos hace un año, pero ahora vale menos que cuando el magnate llegó al cargo.

Comentarios destacados:    
ElenaCoures1
Esperemos que ningún país haya metido ahí su dinero :troll:
5
pelagito
#1 Bukkake te oiga
1
SeñorPresunciones
Momento de comprar, sin duda :troll:
1
devilinside
#9 Yo he invertido ahora mismo todos mis pesos argentinos en bitcoins
1
IsraelEstadoGenocida
“Hay que holdear con cojones!”

El cachorro de Wall Street Dixit
1
devilinside
#5 La traducción correcta sería el Glotón de Wall Street (Wolverine = Gulo Gulo, que además tiene fácil rima)
0
obmultimedia
Y yo que me alegro.
0
vGeeSiz
ahora vienen las tecnológicas
0
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

 media
0
CheliO_oS
#7 ¡La virgen! ¿Tienes una alerta activada o algo así?
0
j3j3j3j3
Dos burbujas infladas con humo: la crypto y el ego del anciano naranja
0
smilo
#2 te olvidas de la IA
0

