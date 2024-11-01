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Bienvenido responde al PP con un pasodoble inédito: «Perderéis esa batalla porque a Cádiz nadie la calla»

Bienvenido responde al PP con un pasodoble inédito: «Perderéis esa batalla porque a Cádiz nadie la calla»

Jesús Bienvenido ha respondido al intento de censura denunciado por distintas voces del carnaval tras la actuación del Partido Popular (PP) ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla con un pasodoble inédito interpretado con la música de pasodoble de DSAS3.En el pasodoble, Bienvenido lanza varios mensajes relacionados con esa petición y afirma: «Para censurarme a mí tiene que nacer mil veces». Remata cantando que «a Cádiz nadie le calla y acabaréis perdiendo esa batalla»

| etiquetas: comparsa , bienvenido , responde , pp
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4 comentarios
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frankye #2 frankye
¡Viva la buena gente de Cai!
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xyria #3 xyria
Pero, ¿qué pasa en Andalucía, acaso decaen los derechos civiles por estar de elecciones? Joder con el fascismo...
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#4 laruladelnorte
Vaia,vaia, hoy cacareaba el PP que lo de Vito Quiles era libertad de expresión...la misma libertad que en boca de otros ya no les gusta tanto y que pretenden censurar.
¡Viva Cai y sus chirigotas! :-* :-* :-*
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A.more #1 A.more
Lastima que la gente siga acudiendo al redil
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menéame