Bienvenido responde al PP con un pasodoble inédito: «Perderéis esa batalla porque a Cádiz nadie la calla»

Jesús Bienvenido ha respondido al intento de censura denunciado por distintas voces del carnaval tras la actuación del Partido Popular (PP) ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla con un pasodoble inédito interpretado con la música de pasodoble de DSAS3.En el pasodoble, Bienvenido lanza varios mensajes relacionados con esa petición y afirma: «Para censurarme a mí tiene que nacer mil veces». Remata cantando que «a Cádiz nadie le calla y acabaréis perdiendo esa batalla»