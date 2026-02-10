edición general
Bicicletas eléctricas más baratas: Europa y la India firman el acuerdo histórico

La Unión Europea y la India han cerrado un acuerdo de libre comercio que elimina los aranceles a las bicicletas eléctricas indias. Esto reforzará su presencia en el mercado europeo y aumentará la competencia con el resultado de precios más bajos para los consumidores.

Gry #1 Gry *
La UE puso aranceles de hasta el 70% a las bicicletas eléctricas chinas en el 2019 para proteger a nuestra industria.

Renovados hace una semana: internacional.camaravalencia.com/servicios/noticias/la-ue-amplia-los-a

Supongo que las indias no son una amenaza.
#2 Eukherio
#1 Es la jugada maestra: bloqueo a unos para proteger la industria propia, pero después le compro a otros de fuera. ¿Para qué elegir entre cabrear a unos o a otros cuando puedes cabrear a ambos?
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Ya, pero es que aquellas eran bicicletas eléctricas dumping de la malvada ¡Dictadura China! del Partido Comunista Chino, fabricadas a bajísimo coste mediante malignas subvenciones ¡chinas! cuyo objetivo es destruir nuestra economía para así poder hacer crecer la suya.

Y éstas son bicicletas sanas y amigables, de la maravillosa y muy pueblohermana Democracia India, fabricadas a bajísimo coste gracias a inteligentes subvenciones indias y a un eficientísimo Sistema de Castas que garantiza un…   » ver todo el comentario
#4 Albarkas
Los indios patrocinarán la próxima reedición de Verano azul.
