Bicicletas eléctricas más baratas: Europa y la India firman el acuerdo histórico

La Unión Europea y la India han cerrado un acuerdo de libre comercio que elimina los aranceles a las bicicletas eléctricas indias. Esto reforzará su presencia en el mercado europeo y aumentará la competencia con el resultado de precios más bajos para los consumidores.
Supongo que las indias no son una amenaza.
Y éstas son bicicletas sanas y amigables, de la maravillosa y muy pueblohermana Democracia India, fabricadas a bajísimo coste gracias a inteligentes subvenciones indias y a un eficientísimo Sistema de Castas que garantiza un… » ver todo el comentario