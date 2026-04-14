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Bessent, del Tesoro estadounidense, afirma que China ha sido un socio poco fiable al acaparar petróleo durante la guerra (ENG)

"China ha sido un socio global poco fiable en tres ocasiones en los últimos cinco años: una durante la COVID, cuando acapararon productos sanitarios, y la segunda con las tierras raras", dijo Bessent, refiriéndose a la amenaza de Pekín el año pasado de restringir las exportaciones de tierras raras. Ahora, en lugar de ayudar a aliviar la escasez de demanda mundial causada por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde transita el 20% del petróleo mundial, Irán está acumulando más petróleo, afirmó.

| etiquetas: petroleo , usa , china , iran , exportación
7 0 0 K 76 actualidad
8 comentarios
7 0 0 K 76 actualidad
manuelpepito #2 manuelpepito
La gente del segundo país más egoísta y asqueroso con el resto del mundo, solo superado por Israel, quejándose
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skaworld #4 skaworld
#2 Hombre es que no es de recibo que vayas tu a estrangularles el flujo de suministro y van los muy landinos y hacen acopio para no asfixiarse... Eso es de ser mala gente
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devilinside #1 devilinside
Joder, la Administración Grump está plagada de especialitos
6 K 93
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Van a por China desde hace años... y ahora insinuan que son socios (poco fiables para colmo)...
Si es que tienes que reir xD
3 K 53
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Estos son los mismos que pidieron que no les dispararn a sus tanques Abrams que los rompían. :roll:
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salteado3 #8 salteado3
Vaya, fabricaban el material sanitario y decidieron quedarse el que necesitaban y solo vender el que no pudiera hacerles falta.
Sin embargo los yankis robaron vuelos cargados de material sanitario a otros paises pagando varias veces más de lo que habían pagado sus dueños para que fuera a EE. UU.
No es que los yankis no sean socios poco fiables, es que se comportan –objetivamente– como hijoputas.

Ya lo de amenazar con no venderles cosas si intentaban sabotearlea con aranceles o guardar petróleo en previsión (acertada) de que USA iba a montar una guerra... Es como quejarse de que la gente se defiende y así no hay manera de abusar de nadie.
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verdor #6 verdor
Y lo dice sin reirse
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pabscon #5 pabscon
La cigarra diciéndole a la hormiga que no es de fiar por qué ha sido previsora.
Nuevo cuento para dormir a los niños.
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menéame