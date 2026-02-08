edición general
Bernie Sanders: “Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos”

Trump es un autoritario; un oligarca cuya visión del futuro pasa por que un pequeño grupo de personas increíblemente ricas se enriquezca aún más mientras empuja a Estados Unidos hacia el autoritarismo. Es muy alarmante lo que está haciendo tanto a nivel nacional como internacional. Muchos luchamos lo mejor que podemos. Y creo que estamos teniendo éxito; su popularidad cae cada día. Mi esperanza es que en las elecciones de medio mandato [del próximo noviembre], los demócratas recuperen el control de la Cámara. (Completo en modo Lectura)

soberao
Trump es el futuro al igual que el control social de Israel, que te lo venden como democracia y no es mas que una teocracia fascista. Vamos hacía 1984 a toda velocidad y dentro de poco no podremos evitar que una bota militar retenga nuestra cabeza contra el suelo, como se ha visto en EE.UU con el ICE y en Israel con el genocidio en curso en Gaza y el resto de Palestina.
Y lo peor de todo no solo es que tengas que estar bajo una bota militar con tu cabeza contra el suelo, sino que estarás agradecido de ese trato, por nuestra seguridad y para que nuestro futuro sea glorioso de nuevo gracias a oligarcas, fascistas y a las herramientas de control social del tecno-feudalismo.
Pitchford
Que pena que este hombre tenga en estos momentos críticos 84 años..
Bombástico
#1 Como si tiene 27, por su perfil nunca lo iban a dejar gobernar.
TheIpodHuman
¡Vaya descubrimiento... Sanders ha inventado la rueda! Hace tiempo que medio mundo se ha dado cuenta que Trump es un psicopata, narcista, egocentrico peligroso que esta llevando el caos a los Estados Unidos y medio mundo..
