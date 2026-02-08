Bernie Sanders: “Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos”

Trump es un autoritario; un oligarca cuya visión del futuro pasa por que un pequeño grupo de personas increíblemente ricas se enriquezca aún más mientras empuja a Estados Unidos hacia el autoritarismo. Es muy alarmante lo que está haciendo tanto a nivel nacional como internacional. Muchos luchamos lo mejor que podemos. Y creo que estamos teniendo éxito; su popularidad cae cada día. Mi esperanza es que en las elecciones de medio mandato [del próximo noviembre], los demócratas recuperen el control de la Cámara. (Completo en modo Lectura)