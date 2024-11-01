edición general
11 meneos
10 clics

Bernie Sanders: Las amenazas de la IA son reales  

Charla del senador Bernie Sanders sobre los riesgos y el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en el empleo, la democracia, la privacidad y el poder de las grandes tecnológicas.

| etiquetas: ia , empleo , futuro
9 2 2 K 92 actualidad
23 comentarios
9 2 2 K 92 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 Afro
El progreso nunca puede ser una amenaza.
4 K 62
rojo_separatista #15 rojo_separatista
#5, primero hay que definir lo que es progreso. Hay gente que considera progreso arrasar la selva para talar madera.
3 K 39
#21 flixter
#5 Si esto es progreso o no, es algo que se verá en 15-20 años. En lo que sí estoy de acuerdo es en que es un cambio.
0 K 7
#23 mariopg
#5 la amenaza es el homínido que siempre hay detrás
0 K 8
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#8, si socializamos los beneficios que genere sí, si los privatizamos, no.
2 K 37
Findeton #10 Findeton
#9 Hay IAs open source muy buenas, ahí tienes tu "socialización" de beneficios.
0 K 11
ChatGPT #3 ChatGPT
La IA se comió mis deberes
2 K 32
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#6, no necesitamos que la IA tenga objetivos propios para que impacte de forma terrible en nuestra sociedad, basta con que sepa ejecutar los pasos necesarios para lograrlos.
1 K 29
Findeton #8 Findeton
#7 Impactará de forma genial en la sociedad, de forma positiva como todo aumento de productividad.
0 K 11
#13 juanmaball
#6 claro, una IA no puede manejar ese conocimiento tácito distribuido mejor que unos simios.

Lo de como puede y no puede funcionar una economía no creo que sea una ley de la naturaleza.
1 K 26
Findeton #14 Findeton *
#13 Esos "simios" son los consumidores finales y esa información está en ellos. No, una IA no puede manejar esa información tácita mejor que los propios consumidores.
0 K 11
#16 juanmaball
#14 las IAs conocen a los consumidores mejor que ellos mismos y los modelan. Te has paseado por internet o en los últimos años?
0 K 8
Findeton #17 Findeton
#16 No, una IA no te va a decir: "tienes que crear una pizza hawaianna" si esa pizza no existe.
0 K 11
#19 juanmaball
#17 Sí, una IA te puede decir: "tienes que crear una pizza hawaiana", aunque esa pizza no exista.

www.anthropic.com/news/tracing-thoughts-language-model
0 K 8
Findeton #20 Findeton
#19 Todo eso es muy interesante, pero no, no sabe cuáles son las necesidades de las personas, de los individuos.
0 K 11
#22 juanmaball
#20 no lo sabe, por eso los anuncios que me salen en el móvil nunca aciertan.
0 K 8
Torrezzno #12 Torrezzno
Es una amenaza no per se, sino como la usen las empresas. Si es un pretexto para despedir lo será
0 K 20
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Y como el Covid o el cambio climático, también tiene a sus negacionistas.
0 K 18
rojo_separatista #4 rojo_separatista
#2, correcto, la IA no es magia, lo que se le olvida al autor es que el cerebro biológico tampoco.
2 K 37
Findeton #6 Findeton *
#4 La IA no tiene objetivos propios, y por tanto no puede reemplazar a los humanos en general. Siempre habrá nuevos trabajos por cada trabajo que la IA automatice.

Entiendo que alguien que cree que la economía se puede manejar de forma centralizada crea que la IA puede ser un problema. Los austríacos sin embargo sabemos que la economía funciona de forma descentralizada, hay mucho conocimiento tácito, no verbalizado y distribuído de forma que es imposible hacer funcionar una economía de forma centralizada (el comunismo no puede funcionar, el problema de cálculo económico que señalaba Mises).
0 K 11
#11 juanmaball
Pienso que si hace diez años nos hubieran presentado un modelo de los actuales habríamos estado de acuerdo en considerarlo una AGI. A lo mejor no una ASI por que a veces falla, pero lo del Test de Turing se ha quedado desfasado en un pestañeo.
Y otras técnicas de IA más estrechas pueden resolver el plegamiento de las proteínas, no debe quedar mucho para que se pueda predecir la proteína a partir del ADN.
Los videos de los robots han pasado del valle inquietante a la cima inquietante. China los está usando para patrullar la frontera con India.
Implantes cerebrales. Prótesis biónicas.
Se nos está quedando un presente de ciencia ficción.
Y a los humanos se nos está pudriendo el cerebro.
0 K 8
Solinvictus #18 Solinvictus
Más que la inteligencia artificial me asusta más la poca inteligencia humana
0 K 6

menéame