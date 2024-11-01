Berlín advierte que la situación de Mazón y el PP "visibiliza la incapacidad de equipo, las negligencias, la mediocridad del partido"

Fernando Berlín ha comenzado señalando que "la potestad de Feijóo tiene límites:no puede expulsar a un presidente electo, y eso condiciona la posible respuesta del partido".El caso ha dejado al descubierto "la incapacidad del equipo al completo,las negligencias encadenadas,la mediocridad de los portavoces,de los intermediarios y del resto de los consejeros". "Este episodio ha escenificado a un PP que presume de rodearse siempre de los mejores y que, en cuanto se le pone la lupa encima, muestra un equipo que parece la banda de Pancho villa