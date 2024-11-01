edición general
Berlín advierte que la situación de Mazón y el PP "visibiliza la incapacidad de equipo, las negligencias, la mediocridad del partido"

Fernando Berlín ha comenzado señalando que "la potestad de Feijóo tiene límites:no puede expulsar a un presidente electo, y eso condiciona la posible respuesta del partido".El caso ha dejado al descubierto "la incapacidad del equipo al completo,las negligencias encadenadas,la mediocridad de los portavoces,de los intermediarios y del resto de los consejeros". "Este episodio ha escenificado a un PP que presume de rodearse siempre de los mejores y que, en cuanto se le pone la lupa encima, muestra un equipo que parece la banda de Pancho villa

Comentarios destacados:    
#6 Ese peacho' de titular que no se nota ni na' que está redactado para el purito clickbait a base de confundir Berlín como el gobierno alemán con Berlín como el tertuliano este :palm:
Por muy de acuerdo que pueda estar con lo que diga el tipo no puedo más que sentirme asqueado por el nivel periodístico
afrofrog #6 afrofrog
Ese peacho' de titular que no se nota ni na' que está redactado para el purito clickbait a base de confundir Berlín como el gobierno alemán con Berlín como el tertuliano este :palm:
Por muy de acuerdo que pueda estar con lo que diga el tipo no puedo más que sentirme asqueado por el nivel periodístico
#7 Tensk
#6 Tal cual, me estaba preguntando qué coño tiene que decir el gobierno alemán de esto, por muy de acuerdo que se pudiera estar.
arturios #16 arturios
#6 ¿Periodismo? ¿qué es eso?
#13 exeware
#12 ah que ademas me conoces! jaja
alcama #14 alcama
#13 No, pero no me equivoco
#15 exeware
#14 Pedro eres tu? jaja
Asimismov #1 Asimismov *
Más quisiera el Pepé de parecerse a la sombra de la banda de Pancho Villa.
alcama #4 alcama
Al contrario que el PSOE, que tiene a los 2 ultimos secretarios de organizacion investigados, con uno en la carcel.
Eso no "visibiliza la incapacidad de equipo, las negligencias, la mediocridad del partido" , claro , claro
#8 pascuaI
#4 ¿Pero no quedamos en que en las noticias sobre Rusia no viene al cuento hablar de Israel? :roll:
winstonsmithh #2 winstonsmithh
¿Y el Professor que dice de todo esto? :professor:
#3 exeware
Pueden echarlo del ppartido, pueden dejar de applaudir, ppueden condenar su actitud.
alcama #5 alcama
#3 ¿Echarlo? No está ni imputado
#9 exeware
#5 ha mentido decenas de veces sobre que hacía el día que murieron más de 200 personas que confiaban en el.... eso se sabe ya, no hace falta juicio
alcama #10 alcama
#9 Pedro Sanchez tambien ha mentido decenas de veces , y ahí le tienes, haciendo payaso en el Senado con sus gafas
#11 exeware
#10 he dicho yo que pedro deba quedarse? O para decir que hay que hechar a alguien debo mencionar a todos los demás del mundo mundial?
alcama #12 alcama
#11 No te veo pidiendo la dimisión de Pedro Sanchez, la verdad
