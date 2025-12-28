Los beneficios de un mes sin alcohol: mejora el sueño, el estado de ánimo y la salud

El «Enero Seco» (que procede del inglés, Dry January) es un reto temporal de abstinencia alcohólica en el que los participantes se comprometen a abstenerse de beber alcohol durante un mes para «reponerse» de los excesos navideños. Su popularidad se ha incrementado en los últimos años y, según los expertos, es una buena noticia, ya que ha demostrado importantes beneficios en la salud. Así lo confirma una revisión en la que han participado más de 150.000 personas, dirigida por el Centro de Estudios sobre el Alcohol y las Adicciones (CAAS).