Bendodo arremete contra Vox por unir sus votos al PSOE y Podemos para no investir a María Guardiola: “Tienen que dar explicaciones”

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral reprocha a Vox que una sus votos al PSOE y Podemos en Extremadura para no apoyar la investidura de María Guardiola. “Vox tiene que entender que los partidos políticos estamos obligados a cumplir el mandato de los ciudadanos”, añade Se muestra convencido de que los votantes de Vox querían un gobierno juntos. “Los ciudadanos en Extremadura y en Aragón quieren que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos.
Ya sea PP, Podemos, PSOE o Rita la Cantaora.
Se puede votar lo mismo por razones diametralmente opuestas. El problema seria votar lo mismo por las mismas razones. Entonces da para recapacitar.
Supongo que Podemos lo hizo asi para luego poder abstenerse cuando tocaba votar para aumentar esos presupuestos. Curiosamente... facilitandole la vida a Vox.
¿Seguro que quieres seguir esa senda? ¿O mejor lo dejamos en lo que habia comentado en #9 y como de estupido es el juego ridiculo?
No soy politólogo, pero creo que es bastante simple, si tienes mayoría absoluta haces lo que te salga del pijo, si no pues o negocias y llegas a acuerdos o te comes los mocos.
No existe una situación donde no sacas mayoría absoluta y puedes celebrarlo y gobernar como si la tuvieras.
PSOE y Vox votan juntos en el Congreso en contra de retribuir el permiso parental
elpais.com/economia/2025-03-13/psoe-y-vox-votan-juntos-en-el-congreso-