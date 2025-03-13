Bendodo arremete contra Vox por unir sus votos al PSOE y Podemos para no investir a María Guardiola: “Tienen que dar explicaciones”

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral reprocha a Vox que una sus votos al PSOE y Podemos en Extremadura para no apoyar la investidura de María Guardiola. “Vox tiene que entender que los partidos políticos estamos obligados a cumplir el mandato de los ciudadanos”, añade Se muestra convencido de que los votantes de Vox querían un gobierno juntos. “Los ciudadanos en Extremadura y en Aragón quieren que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos.