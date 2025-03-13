edición general
Bendodo arremete contra Vox por unir sus votos al PSOE y Podemos para no investir a María Guardiola: “Tienen que dar explicaciones”

Bendodo arremete contra Vox por unir sus votos al PSOE y Podemos para no investir a María Guardiola: "Tienen que dar explicaciones"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral reprocha a Vox que una sus votos al PSOE y Podemos en Extremadura para no apoyar la investidura de María Guardiola. “Vox tiene que entender que los partidos políticos estamos obligados a cumplir el mandato de los ciudadanos”, añade Se muestra convencido de que los votantes de Vox querían un gobierno juntos. “Los ciudadanos en Extremadura y en Aragón quieren que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos.

StuartMcNight #9 StuartMcNight *
Ese argumento de "votar lo mismo que" significa "unirte a" es tan ridiculo que habria que pensar colectivamente en dejar de dar pena.

Ya sea PP, Podemos, PSOE o Rita la Cantaora.

Se puede votar lo mismo por razones diametralmente opuestas. El problema seria votar lo mismo por las mismas razones. Entonces da para recapacitar.
Harkon #11 Harkon
#9 Una pregunta, cuando el PSOE y Vox votaron en contra de retribuir el permiso parental es que no tengo claro cuales "razones opuestas" tenían, tú lo sabes? :troll: xD
StuartMcNight #15 StuartMcNight
#11 Uno esta en contra de aumentar los permisos en general y cualquier tipo de politica social y los otros estaban en contra de hacerlo con una ñapa parlamentaria y no a traves de la negociacion de los presupuestos.

Supongo que Podemos lo hizo asi para luego poder abstenerse cuando tocaba votar para aumentar esos presupuestos. Curiosamente... facilitandole la vida a Vox. :roll: :roll: :roll:

¿Seguro que quieres seguir esa senda? ¿O mejor lo dejamos en lo que habia comentado en #9 y como de estupido es el juego ridiculo?
Harkon #1 Harkon *
Luego no digáis quer no publico cosas del PP, la noticia la dan ellos mismos en su web como si fueran un medio de comunicación. :troll:
Deviance #13 Deviance
#1 Te juro pensaba que era una coña.... xD
Battlestar #12 Battlestar
Digo yo que si no les gusta y no llegan a un acuerdo con VOX, siempre podrían llegar a un acuerdo con el PSOE

No soy politólogo, pero creo que es bastante simple, si tienes mayoría absoluta haces lo que te salga del pijo, si no pues o negocias y llegas a acuerdos o te comes los mocos.
No existe una situación donde no sacas mayoría absoluta y puedes celebrarlo y gobernar como si la tuvieras.
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Te va a salir un sarpullido. :professor:
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El PP y VOX también votan con Junts.
Harkon #5 Harkon
#2 Y el PSOe también vota con Vox :troll:

PSOE y Vox votan juntos en el Congreso en contra de retribuir el permiso parental

elpais.com/economia/2025-03-13/psoe-y-vox-votan-juntos-en-el-congreso-
sotillo #14 sotillo
#2 Esto pasa por creer que estos inútiles y necesitados intelectuales van a resolver algo del día día de sus vecinos y mira que hay ya demasiados ejemplos de sus desastres, ahora a joderse y a pagarles los vicios, que esto sí que son unos adelantados
#3 Pivorexico
Hacia tiempo que no sabíamos nada de Bienbobo .
Harkon #7 Harkon
#3 Pues te lo traigo fresquito de la propia web del PP xD
Anfiarao #8 Anfiarao
#3 uy, que error ortográfico más tonto
#10 MiCuñao
Ventonto
