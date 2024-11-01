Bélgica participará en Eurovisión 2026 a pesar de llevar dos años cortando la emisión durante la actuación de Israel

Jean-Paul Philippot, director ejecutivo de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica, la RTBF, anunció este viernes que el país competirá en la próxima edición de Eurovisión pese a la decisión de mantener a Israel en el concurso, que ha provocado la salida del certamen de países como España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. "El Festival de la Canción de Eurovisión es uno de esos espacios únicos donde convergen la diversidad, la inclusión y la libertad artística. Participar en Eurovisión en 2026 no puede hacerse sin mirar el mundo...