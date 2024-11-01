edición general
Bélgica participará en Eurovisión 2026 a pesar de llevar dos años cortando la emisión durante la actuación de Israel

Jean-Paul Philippot, director ejecutivo de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica, la RTBF, anunció este viernes que el país competirá en la próxima edición de Eurovisión pese a la decisión de mantener a Israel en el concurso, que ha provocado la salida del certamen de países como España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. "El Festival de la Canción de Eurovisión es uno de esos espacios únicos donde convergen la diversidad, la inclusión y la libertad artística. Participar en Eurovisión en 2026 no puede hacerse sin mirar el mundo...

5 comentarios
JackNorte
Si fuera facil resistirse a Israel no tendria merito hacerlo.

imaginateca
#1 Es superfácil hacerlo desde cualquier sitio que no sea Gaza, Cisjordania o la propia Israel. Pero superfácil. Si fuera difícil, no habría tanta gente creyendo que eso es lo que está haciendo.

JackNorte
#2 Es superfacil , ahora que muchos lo hacen , y no es tan facil cuando te juegas algo. Y es muy dificil si te juegas la carrera , y es mucho mas dificil si atentan contra ti por hacerlo y es aun mas dificil si estas en Gaza y tienes que ir a recoger comida y te asesinan.

miraqueereslinda
Qué fachas son los belgas por no seguir el ejemplo de nuestro amado líder.

Eukherio
Entiendo que este año no la cortarán, porque sería de una hipocresía exagerada.

Al final ciertas maniobras pueden parecer fáciles, pero después ya se ve que no.


