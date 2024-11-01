edición general
3 meneos
95 clics

La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

Carmen y su hija de 17 meses llevan menos de dos meses viviendo en Noruega, un lugar con tradiciones muy diferentes. Allí, los niños están acostumbrados a dormir siestas a la intemperie y a temperaturas bajo cero, una tradición que Carmen ha decidido poner en práctica con su hija. Con varias capas de lana merina, guantes y gorro, los padres dejan a los bebés en un lugar visible y, desde dentro de casa, esperan aproximadamente una hora y media.

| etiquetas: bebé , siesta nórdica
2 1 1 K 32 ocio
11 comentarios
2 1 1 K 32 ocio
Comentarios destacados:    
#2 BurraPeideira_
Lo que tenía entendido es que tradicionalmente se dejaba a los bebés fuera de los edificios públicos para que no respirasen los gases de la calefacción ni los virus y gérmenes de las aglomeraciones.
Hacerlo en tu casa para contárselo a la reportera de antena 3 me parece casi abuso infantil.
4 K 55
#3 soberao *
#1 #2 Se les abriga como cuando salen a la calle y muchas veces se deja también en el balcón con una radio para oír si se despierta. La calefacción dentro está alta y duermen mejor en el carrito en la calle que dentro. Es lo que hacen allí y es lo que esta chica hace viendo lo que se ha hecho siempre en Noruega y en el resto de los países nórdicos para que los bebés duerman la siesta.
Dentro del carrito están como si estuvieran con ropa de abrigo en un saco de dormir.
Luego la gente se queja de que los inmigrantes no se adaptan y aquí una que adopta las costumbres de los nórdicos la tachan de lista "para contárselo a la reportera".
1 K 25
Olepoint #5 Olepoint
#2 Es lógico, los virus se contagian en los ambientes de aglomeraciones, dejar fuera a los bebés que tienen un sistema inmunológico menos entrenado, si no virgen, hace que enfermen menos, pero.... ¿ Esa es una buena práctica a largo plazo ? El sistema inmunológico debe ser entrenado sí o sí, o es probable que en un futuro aparezcan enfermedades jodida autoinmunes.

Seguramente un especialista sabrá cuál es la mejor forma y momento para "entrenar" el sistema inmunológico. (Aquí debería algo sobre las vacunas, que hacen justo eso, entrenar)
0 K 8
TripleXXX #7 TripleXXX
#2 No es para contarlo, es algo tradicional allí
0 K 9
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ni buena, la verdad que esta muy callada, demasiado,,,algo rigida y azul
1 K 14
#10 omega7767
#8 jaja, así es

Un frio de noche brutal y ves prendas xxs por todas partes, hay menos ropa que en la playa
0 K 11
#4 omega7767
claro. Así despues de mayorcitas pueden salir de noche con medio kilo de ropa bajo cero y no helarse.

Yo con mi abrigo y con guante para aguantar el cubata  media
0 K 11
#8 sorecer
#4 Eso es Inglaterra, casi seguro. Y al norte, me atrevería a decir. Yo he visto casi eso en NewCastle uppon Tyne en noviembre y me entraba frio solo de verlas...
0 K 10
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#4 eso mas que Noruega parece Essex
0 K 7
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Cuando lo compartió por redes, cientos de personas estallaron, criticando las 'siestas nórdicas'. Según ellos, pone en peligro al bebé, pero Carmen tiene claro que no es ningún problema. "Desde que hemos llegado a Noruega, no se ha puesto mala", sostiene.

Pues cuando vayan por allí y vean que los padres están dentro de la cafetería tomándose su descafeinado y al niño lo tienen en la acera, van a flipar.Y ya cuando vean a niños de seis años ir solos al colegio de noche y con temperaturas bajo cero será el acabose. xD
0 K 10
Don_Pixote #9 Don_Pixote *
joder con el mito y las tonterias estas..
Yo vivo en Dinamarca, tengo dos hijas, si.. duermen siestas fuera con el carrito y lo mismo en la guarderia.
Pero cuando llega el invierno , aqui los crios se comen todos los virus posibles de la guarderia, duerman fuera , dentro o en su burbuja..

Si sus hijas no tienen contacto con otros crios pues seguramente da igual donde duerman.
Que como tradicion esta curiosa, pero ventajas milagrosas na nai.. de hecho la bronquitis por estos paises es una plaga.
0 K 7

menéame