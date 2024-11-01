La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

Carmen y su hija de 17 meses llevan menos de dos meses viviendo en Noruega, un lugar con tradiciones muy diferentes. Allí, los niños están acostumbrados a dormir siestas a la intemperie y a temperaturas bajo cero, una tradición que Carmen ha decidido poner en práctica con su hija. Con varias capas de lana merina, guantes y gorro, los padres dejan a los bebés en un lugar visible y, desde dentro de casa, esperan aproximadamente una hora y media.
Hacerlo en tu casa para contárselo a la reportera de antena 3 me parece casi abuso infantil.
Dentro del carrito están como si estuvieran con ropa de abrigo en un saco de dormir.
Luego la gente se queja de que los inmigrantes no se adaptan y aquí una que adopta las costumbres de los nórdicos la tachan de lista "para contárselo a la reportera".
Seguramente un especialista sabrá cuál es la mejor forma y momento para "entrenar" el sistema inmunológico. (Aquí debería algo sobre las vacunas, que hacen justo eso, entrenar)
Un frio de noche brutal y ves prendas xxs por todas partes, hay menos ropa que en la playa
Yo con mi abrigo y con guante para aguantar el cubata
Pues cuando vayan por allí y vean que los padres están dentro de la cafetería tomándose su descafeinado y al niño lo tienen en la acera, van a flipar.Y ya cuando vean a niños de seis años ir solos al colegio de noche y con temperaturas bajo cero será el acabose.
Yo vivo en Dinamarca, tengo dos hijas, si.. duermen siestas fuera con el carrito y lo mismo en la guarderia.
Pero cuando llega el invierno , aqui los crios se comen todos los virus posibles de la guarderia, duerman fuera , dentro o en su burbuja..
Si sus hijas no tienen contacto con otros crios pues seguramente da igual donde duerman.
Que como tradicion esta curiosa, pero ventajas milagrosas na nai.. de hecho la bronquitis por estos paises es una plaga.