BBVA se dispara en la primera sesión en Bolsa en España tras el fracaso de la OPA mientras Sabadell se desploma

BBVA comienza el primer día tras el fracaso de su opa con buenas noticias en Bolsa. El mercado celebra el resultado y le otorga al banco un arranque en la jornada bursátil de más del 7%. En en lado opuesto, la entidad opada, Sabadell, inicia el día con un retroceso del 7%, que se ha ido moderando.

oceanon3d #1 oceanon3d
Ya volverán las aguas a sus causes en unos días.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 Según la Wiki, mantiene su sede en Plaça de Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, Bandera de España España.

Pero aunque estuviera en otra comunidad, lo importante es donde tiene la red de cajeros y oficinas.
#3 guuilesmiz
habría que ver tanto accionistas como directivos, pero dudo que hoy en día el poder de dichas empresas se reparta entre catalanes y vascos
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo *
#3 BBVA desde luego, es algo que supera con creces lo de ser "una empresa vasca". A fin de cuentas, en tiempos el BBV, absorbió Caja Postal que era pública y de ámbito nacional. Bueno, entonces ya estaba privatizada como "Argentaria".

El Sabadell en cambio, si que tiene un ámbito más regional, y de hecho, los políticos catalanes no querían la OPA por miedo a que pequeñas y medianas empresas se pudiesen quedar sin acceso a financiación (debe de ser que Caixa Bank pasa de "pordioseros").
#5 guuilesmiz
#4 Banco Sabadell no mudó su sede social a Alicante hace unos años?
#7 mam23
#5 si, ya volvió.
pepel #8 pepel
#4 Y Banca Catalana (la de Jordi Pujol) y Banco de Crédito y todos los bancos públicos que tenía España. Lo importante no es este momento que se esté forzando la revalorización de BBVA mientras Sabadell cae (está cayendo toda la Banca, Santander, CaixaBanc, etc). Y el grado de Capitalización que cada uno tiene.
alcama #2 alcama
Catalanes ganando a los vascos.
Creo que es la venganza por el fichaje frustrado de Nico Williams el pasado veranos
