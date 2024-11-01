BBVA se dispara en la primera sesión en Bolsa en España tras el fracaso de la OPA mientras Sabadell se desploma

BBVA comienza el primer día tras el fracaso de su opa con buenas noticias en Bolsa. El mercado celebra el resultado y le otorga al banco un arranque en la jornada bursátil de más del 7%. En en lado opuesto, la entidad opada, Sabadell, inicia el día con un retroceso del 7%, que se ha ido moderando.
Pero aunque estuviera en otra comunidad, lo importante es donde tiene la red de cajeros y oficinas.
El Sabadell en cambio, si que tiene un ámbito más regional, y de hecho, los políticos catalanes no querían la OPA por miedo a que pequeñas y medianas empresas se pudiesen quedar sin acceso a financiación (debe de ser que Caixa Bank pasa de "pordioseros").
Creo que es la venganza por el fichaje frustrado de Nico Williams el pasado veranos