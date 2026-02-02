Las baterías en España tienen como límite los 32 GWh antes de su 'canibalización': su futuro depende del modelo de negocio

Investigadores de la Universidad de Sevilla han puesto cifra a un límite incómodo para el despliegue masivo de baterías en el sistema eléctrico español: a partir de unos 30 GWh de capacidad acumulada, el almacenamiento deja de ser rentable solo con ingresos de mercado y comienza a necesitar apoyos específicos. El cálculo lleva a pensar que con tantas baterías, el principal problema es que se van a 'canibalizar' antes de que se amortice su inversión. El umbral de 32 GWh sale de cruzar dos curvas: cómo se va estrechando el 'spread' y los costes.