Batería de silicio de Postech y Sogang: 2.000 km de autonomía por carga

Batería de silicio de Postech y Sogang: 2.000 km de autonomía por carga

Un equipo de investigadores surcoreanos de Postech y la Universidad Sogang ha presentado una nueva tecnología de baterías que podría redefinir el mercado de los coches eléctricos. Su batería de silicio promete hasta 2.000 kilómetros de conducción con una sola carga sin aumentar el tamaño ni el peso del paquete.

La clave, explican, es una arquitectura entrelazada en la que el electrodo y el electrolito quedan unidos tanto a nivel químico como estructural. Este planteamiento ataja el problema clásico de los ánodos de silicio.

4 comentarios
  1. Uge1966 #1 Uge1966 *
    ¿Y cuantas de estas van ya? A ver si empiezo a ver alguna de ellas en coches comerciales...
  2. Don_Pixote #2 Don_Pixote
    2000km para que?

    Para transportistas bien, para otros usos una tontería.
  3. #3 guillersk
    #2 ¿ Que inventen ellos, no?
  4. #4 flixter
    #2 eso es una medida de comparación con el mismo tamaño de las baterías actuales, hombre. Eso quiere decir que puedes poner una batería que pesa una sexta parte en microurbanos, p.ej.
