Batería de silicio de Postech y Sogang: 2.000 km de autonomía por carga

Un equipo de investigadores surcoreanos de Postech y la Universidad Sogang ha presentado una nueva tecnología de baterías que podría redefinir el mercado de los coches eléctricos. Su batería de silicio promete hasta 2.000 kilómetros de conducción con una sola carga sin aumentar el tamaño ni el peso del paquete.



La clave, explican, es una arquitectura entrelazada en la que el electrodo y el electrolito quedan unidos tanto a nivel químico como estructural. Este planteamiento ataja el problema clásico de los ánodos de silicio.