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Batalla por el arco del triunfo más grande: Francia critica el proyecto de Trump que aspira a superar al monumento de París
Entre líneas: La Casa Blanca afirma que honrará la historia de EEUU, aunque Trump presume de que "superará" al Arco del Triunfo de París.
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#4
cosmonauta
el más grande no, pero el más fotografiado es el de Barcelona por goleada y al Instagram me remito.
¡Que tortura salir del metro!
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#3
Variable
Novedeguapo eso de hacer un arco del triunfo sin ganar la guerra
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#1
fremen11
Será más grande para pasarse más cosas por el arco del triunfo.......
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#2
Tontolculo
El arco de triunfo más grande lo tiene trump entre las piernas. Por ahí se lo pasa absolutamente todo el zanahorio
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#6
OrialCon_Darkness
A este paso me veo a los gabachos exigiendo la devolución de la estatua
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K
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#5
Iratxo
Contra más gordo, mejó.
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¡Que tortura salir del metro!