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Batalla por el arco del triunfo más grande: Francia critica el proyecto de Trump que aspira a superar al monumento de París

Batalla por el arco del triunfo más grande: Francia critica el proyecto de Trump que aspira a superar al monumento de París

Entre líneas: La Casa Blanca afirma que honrará la historia de EEUU, aunque Trump presume de que "superará" al Arco del Triunfo de París.

| etiquetas: eeuu , trump , francia
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6 comentarios
4 1 1 K 56 actualidad
cosmonauta #4 cosmonauta
el más grande no, pero el más fotografiado es el de Barcelona por goleada y al Instagram me remito.

¡Que tortura salir del metro!
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Variable #3 Variable
Novedeguapo eso de hacer un arco del triunfo sin ganar la guerra
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#1 fremen11
Será más grande para pasarse más cosas por el arco del triunfo.......
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Tontolculo #2 Tontolculo
El arco de triunfo más grande lo tiene trump entre las piernas. Por ahí se lo pasa absolutamente todo el zanahorio
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OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
A este paso me veo a los gabachos exigiendo la devolución de la estatua xD
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#5 Iratxo
Contra más gordo, mejó.
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menéame