Barómetro Juventud y Género 2025 - Centro Reina Sofía de Fad Juventud

Datos del barómetro de Juventud y Género descargables, que es la fuente de " Casi cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4%) se identifican como feministas, mientras cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política"
Y "casualmente" los mayores porcentajes son por las mujeres (con la excepción se subir contenidos online).
Esas cosas hay que dejarse de pin parental y enseñarlas en los colegios, el respeto a la intimidad y libre elección de cada persona y aprender a tener un poco de inteligencia emocional para entender que una persona está con otra solo mientras quiera, cuando quiera y como quiera. Y hay que respetarlo y comerse la frustración de cada uno.
De aquella yo ya tenía claro que no iba a pasar por las mierdas de enseñar mensajes y borrar contactos, pero no caí en que también se podía ejercer control de esa manera.
Me imagino que quienes financian el estudio no estarán muy contentos con ese tipo de datos, y presionarán para que dejen de hacerse esas preguntas a ambos sexos.
Alguno ahora es ver una mujer de prota y le salen ronchas en la cara.
El estudio de verdad debiera ser los efectos ambientales que provocan la proliferación de tanto subnormal. Un 49.2% de retrasados mentales es demasiado para cualquier sociedad, en nada estamos escuchando discursos políticos con la biblia en la mano o políticos poniendo medallas a la virgen.... Ohh whait!!!
