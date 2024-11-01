edición general
9 meneos
34 clics
Barómetro Juventud y Género 2025 - Centro Reina Sofía de Fad Juventud

Barómetro Juventud y Género 2025 - Centro Reina Sofía de Fad Juventud

Datos del barómetro de Juventud y Género descargables, que es la fuente de " Casi cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4%) se identifican como feministas, mientras cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política"

| etiquetas: datos , del , barómetro , de , juventud , y , género , 2025
9 0 0 K 98 actualidad
20 comentarios
9 0 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:      
duende #1 duende *
La razón por la que lo subo es la información de su página 151, de la que por alguna extraña razón yo no había oído hablar, trata de FORMAS DE VIOLENCIA EN PAREJA EJERCIDAS (ALGUNA VEZ EN LA VIDA ).
Y "casualmente" los mayores porcentajes son por las mujeres (con la excepción se subir contenidos online).  media
13 K 146
#4 Toponotomalasuerte
#1 si. El tema tóxico en las mujeres creo que no se educa tanto como en los hombres que tenemos más asumido que esas cosas son de colgao y si hay muchas que invaden la privacidad. Las regres principalmente. Con las chicas normales nunca me pasó y con las regres me pasa una vez, no espero a la segunda.

Esas cosas hay que dejarse de pin parental y enseñarlas en los colegios, el respeto a la intimidad y libre elección de cada persona y aprender a tener un poco de inteligencia emocional para entender que una persona está con otra solo mientras quiera, cuando quiera y como quiera. Y hay que respetarlo y comerse la frustración de cada uno.
5 K 66
#8 DenisseJoel
#4 Hablas como si no existiera algo llamado "perspectiva de género". Pero sí que existe.
0 K 10
#13 Toponotomalasuerte
#8 y es perfecto que exista hasta que haya igualdad.
1 K 21
#15 DenisseJoel
#13 Pues eso. Que no se va a enseñar nada de lo que dices en los colegios, porque debilitaría la perspectiva de género. Así que menos cuentos, y a asumir la realidad.
0 K 10
#16 Toponotomalasuerte
#15 ufff el mundo que tienes en tu cabeza debe ser muy jodido.
1 K 21
DocendoDiscimus #18 DocendoDiscimus
#16 el tipo te ha leído y no te ha entendido.
0 K 10
#11 Eukherio
#4 A veces no lo notas porque no es un control directo de leer el móvil y controlar específicamente dónde te mueves. A mí una vez me dijo un amigo que me estaban controlando cuando vio que estaba respondiendo cada 10-15 minutos a los mensajes de una chica. No caí en ese momento, porque era una chica que escribía mucho, en general, pero después ya lo vi más claro y sí que era verdad que siempre que salía con los amigos me escribía cada poco, y hasta las tantas de la madrugada, para saber qué estaba haciendo.

De aquella yo ya tenía claro que no iba a pasar por las mierdas de enseñar mensajes y borrar contactos, pero no caí en que también se podía ejercer control de esa manera.
1 K 18
#14 Toponotomalasuerte
#11 ya. Todo es hablarlo, yo no sé si es por la edad. Pero yo todas esas cosas las hablo con tranquilidad a la que noto alguna suspicacia. La privacidad es un templo y las buenas relaciones son en las que puedes contarle todo pero no tienes que contarle nada y viceversa.
0 K 11
JackNorte #7 JackNorte
#1 Es interesante , pero me parece raro que no incluya la violencia fisica, dado que muchas veces una amenaza fisica. Cuando la pregunta es las formas de violencia en pareja.
0 K 12
duende #10 duende *
#7 Aparece, si te fijas aparece pegarle (en la página, el gráfico que pongo es un recorte) , y también esa barra es superior en el caso de las mujeres.
1 K 23
#17 DenisseJoel
#1 Luego dedican unos cuántos párrafos a quitar importancia a esos resultados. "¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?"

Me imagino que quienes financian el estudio no estarán muy contentos con ese tipo de datos, y presionarán para que dejen de hacerse esas preguntas a ambos sexos.
0 K 10
#3 mcfgdbbn3
Nadie nace con un arito de santidad en la cabeza, sea del género que sea, sea de la raza que sea, sea de la orientación que sea...
2 K 35
duende #5 duende
#3 A nivel individual estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero a nivel de los medios de desinformación pública solo hay un colectivo sobre el que es bueno generalizar  media
3 K 41
KLKManin #9 KLKManin
" cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política." Pocos me parecen.
2 K 32
Alakrán_ #19 Alakrán_
#12 Putolamentable es que existan personas en otra etapa muy superior de la evolución humana que sigan usando expresiones sexistas de carácter peyorativo sin que se les caiga la cara de vergüenza.
0 K 13
#2 Toponotomalasuerte
A ver. Lo es. El feminismo y que te pongan un negro en Netflix lo usó la derecha como herramienta politica para lavar el cerebro a subnormales.
Alguno ahora es ver una mujer de prota y le salen ronchas en la cara.

El estudio de verdad debiera ser los efectos ambientales que provocan la proliferación de tanto subnormal. Un 49.2% de retrasados mentales es demasiado para cualquier sociedad, en nada estamos escuchando discursos políticos con la biblia en la mano o políticos poniendo medallas a la virgen.... Ohh whait!!!
4 K -36
Alakrán_ #6 Alakrán_
#2 Igual el otro 40% de subnormales que no distinguen entre activismo y política tienen algo de responsabilidad.

en nada estamos escuchando discursos políticos con la biblia en la mano o políticos poniendo medallas a la virgen.... Ohh whait!!!
3 K 46
#12 Toponotomalasuerte
#6 pero que activismo hijo, jamás entenderé como hombre la cantidad de estupideces pollaherida que no paran de escucharse por ahí o leerse en comentarios de meneame. Es puto lamentable.
0 K 11
#20 DenisseJoel
#12 ¿Qué os pasa?
0 K 10

menéame