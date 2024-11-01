Barcos que pasaron a la historia por propagar epidemias

A lo largo de la Historia, de los océanos no sólo nos han ido llegando cuentos de piratas, barcos fantasmas y criaturas legendarias. Hubo historias muy lúgubres, de terror en otras épocas, cuando los barcos atracaban en un puerto con la tripulación «apestada» y muchas veces eran quemados antes de desembarcar, los aún vivos y los muertos, sin miramientos. Breve reseña sobre barcos que pasaron a la historia por una mala fama: ser portadores de virus y propagar epidemias.