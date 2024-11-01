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Barcos que pasaron a la historia por propagar epidemias

Barcos que pasaron a la historia por propagar epidemias

A lo largo de la Historia, de los océanos no sólo nos han ido llegando cuentos de piratas, barcos fantasmas y criaturas legendarias. Hubo historias muy lúgubres, de terror en otras épocas, cuando los barcos atracaban en un puerto con la tripulación «apestada» y muchas veces eran quemados antes de desembarcar, los aún vivos y los muertos, sin miramientos. Breve reseña sobre barcos que pasaron a la historia por una mala fama: ser portadores de virus y propagar epidemias.

| etiquetas: barcos , epidemias
7 2 0 K 83 cultura
4 comentarios
7 2 0 K 83 cultura
The_Ignorator #1 The_Ignorator
El Mayflower :troll:
12 K 146
arturios #2 arturios
#1 :hug: ahí l'as dao.

Y mira que los ingleses ya llevaban décadas en América, pero esos si que fueron una epidemia.
1 K 28
#3 j-light
#1 Ouch! Muy fino
1 K 27
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Mejor comentario de la temporada.
0 K 17

menéame