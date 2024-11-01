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F.C. Barcelona campeón de LaLiga

El conjunto blaugrana busca la victoria o el empate para revalidar el título y los de Arbeloa deben ganar para salir del pozo.

| etiquetas: barça , liga , campeón madrid
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25 comentarios
24 5 8 K 102 ocio
elGude #3 elGude
Nadaplete para el real Madrid.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 en piscina son los mejores...
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#6 AlexGuevara
#4 Te has equivocado de equipo ja ja ja
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Pertinax #1 Pertinax *
#0 Amas el riesgo. xD
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 y eso que me la suda el balonpié!
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Pertinax #7 Pertinax *
#2 Te la voy a menear yo, que no sé ni lo que es un fuera de juego, para compensar los negativos mandrilistas. Porque noticia, es.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 deja deja, eso lo hace mi esposa xD
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Pertinax #13 Pertinax
#9 Verás cuando descubráis eso del meter. :troll:
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Pertinax #19 Pertinax *
#9 Hay una luminaria que ha votado Bulo. Tócate los huevos. xD
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DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#19 le caerá un strike no? xD
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Pertinax #22 Pertinax *
#21 No creo necesario no esforzarse. Da pereza. Aquí no estamos para arreglar problemas psicológicos.
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DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#22 a mi me la pela... no vamos a convertir esto en el vestuario del real monárquico madriz no?
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Pertinax #25 Pertinax
#24 Ese es el flow.
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Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
Esto no llegará a portada por culpa del lobby de siempre.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#5 pues vale, si da igual. Muchos de PPodemoX creen que por silenciar las noticias no existen los hechos xD
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alfre2 #14 alfre2
Aprendiz. Elige un artículo que aborde el mismo tema y lo mezcle con la Payasa que preside la Comunidad de Madrid, a fin de asegurarte la portada.
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#16 astur365_628eed2f50e0f
Y el Oviedo a segunda ????????????
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colipan #23 colipan
El Madrid parece un equipo de regional
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pedrobotero #10 pedrobotero
Problemas del primer mundo!!!.
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#10 pues ha ganado B como podría ganar M pero esta noche habrá manifestaciones violentas que si fueran por la sanidad o educación mejorarían la vida de todos.
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DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
Fck spn
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DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle *
Fck spn
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crob #17 crob
#15 por qué no en deportes?
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DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
#17 porqué los vamos a echar?
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menéame