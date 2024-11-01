F.C. Barcelona campeón de LaLiga

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#3
elGude
Nadaplete para el real Madrid.
5
K
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#4
DayOfTheTentacle
#3
en piscina son los mejores...
0
K
8
#6
AlexGuevara
#4
Te has equivocado de equipo ja ja ja
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7
#11
DayOfTheTentacle
#6
nada
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K
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#1
Pertinax
*
#0
Amas el riesgo.
1
K
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#2
DayOfTheTentacle
#1
y eso que me la suda el balonpié!
1
K
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#7
Pertinax
*
#2
Te la voy a menear yo, que no sé ni lo que es un fuera de juego, para compensar los negativos mandrilistas. Porque noticia, es.
0
K
18
#9
DayOfTheTentacle
#7
deja deja, eso lo hace mi esposa
1
K
26
#13
Pertinax
#9
Verás cuando descubráis eso del meter.
0
K
18
#19
Pertinax
*
#9
Hay una luminaria que ha votado Bulo. Tócate los huevos.
0
K
18
#21
DayOfTheTentacle
#19
le caerá un strike no?
1
K
26
#22
Pertinax
*
#21
No creo necesario no esforzarse. Da pereza. Aquí no estamos para arreglar problemas psicológicos.
0
K
18
#24
DayOfTheTentacle
#22
a mi me la pela... no vamos a convertir esto en el vestuario del real monárquico madriz no?
1
K
26
#25
Pertinax
#24
Ese es el flow.
0
K
18
#5
Meneador_Compulsivo
Esto no llegará a portada por culpa del lobby de siempre.
0
K
20
#8
DayOfTheTentacle
#5
pues vale, si da igual. Muchos de PPodemoX creen que por silenciar las noticias no existen los hechos
1
K
19
#14
alfre2
Aprendiz. Elige un artículo que aborde el mismo tema y lo mezcle con la Payasa que preside la Comunidad de Madrid, a fin de asegurarte la portada.
1
K
19
#16
astur365_628eed2f50e0f
Y el Oviedo a segunda ????????????
0
K
11
#23
colipan
El Madrid parece un equipo de regional
0
K
10
#10
pedrobotero
Problemas del primer mundo!!!.
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K
10
#12
DayOfTheTentacle
#10
pues ha ganado B como podría ganar M pero esta noche habrá manifestaciones violentas que si fueran por la sanidad o educación mejorarían la vida de todos.
0
K
8
#18
DayOfTheTentacle
Fck spn
0
K
8
#15
DayOfTheTentacle
*
Fck spn
0
K
8
#17
crob
#15
por qué no en deportes?
0
K
14
#20
DayOfTheTentacle
#17
porqué los vamos a echar?
0
K
8
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25
comentarios)
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