Barcelona lanza una ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años

La ayuda se otorgará por un máximo de 12 meses, con un tope de 400 euros mensuales por unidad de convivencia, y solo para pisos situados en Barcelona cuyo alquiler no supere los 1.100 euros al mes.

3 comentarios
#2 pandasucks
Con eso te a pal felpudo!
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Genial, ya sabemos quién va a absorber estas ayudas... así que marchando otra subida del precio de los alquileres para todos!

Nadie se acuerda de esto, ya por lo visto :
Solo un tercio de los cines repercute la bajada del IVA en el precio de la entrada, según Facua
elpais.com/cultura/2018/08/22/actualidad/1534933254_987650.html

(Por poner un ejemplo de lo que sucede, cuando en lugar de presionar a quien posee un negocio, se lanzan ayudas para el consumidor)
Perogrullo. #3 Perogrullo.
#1 Solo para pisos cuyo alquiler no supere los 1100€. Me da que hasta va a sobrar dinero de los fondos :-/
