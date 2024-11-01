El Barça, citado como investigado en el ‘Caso Negreira

En una providencia, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona también ha acordado citar el próximo 27 de enero como investigado al club azulgrana, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort. A instancias de la Fiscalía, la jueza ha requerido además al Barça que entregue los contratos originales con las empresas de Negreira Dasnil 95 SL y Nilsad SCP en virtud de los cuales se prestaron los servicios de asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014.
NOTICIA de hoy mismo... CANSINA!!!!.
Hombreeeeee, es cansina por que lleva el caso abierto dos años y medio, pero llamara declarar a GASPAR me parece que es bastante o.
Igual que con el Fair Play financiero, es muy rígido excepto para el Barça que puede usar cualquier burda triquiñuela y que se la den por buena. Da la sensación de haber un reglamento para el Barça y otro para el resto de equipos.
temporada 38 capítulo 05
"los chanchullos de Barça"
Si han llamado a Gaspart ... muy cosa de la izquierda no es (este era del PP y del Opus)