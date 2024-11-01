El Barça, citado como investigado en el ‘Caso Negreira

En una providencia, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona también ha acordado citar el próximo 27 de enero como investigado al club azulgrana, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort. A instancias de la Fiscalía, la jueza ha requerido además al Barça que entregue los contratos originales con las empresas de Negreira Dasnil 95 SL y Nilsad SCP en virtud de los cuales se prestaron los servicios de asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014.