5
meneos
24
clics
Una banda asalta cuatro talleres Carglass durante la pasada madrugada en varios municipios de Madrid
Los robos se produjeron en un intervalo de apenas tres horas y media y afectaron a establecimientos situados en Alcalá de Henares, Coslada, Alcobendas y Parla.
etiquetas
madrid
talleres
asaltos
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Graffin
La venganza de Joseba.
No superó lo de que le apartasen como cabeza visible de la empresa.
#2
devilinside
#1
Lástima que entrasen forzando las cerraduras. Me han jodido el chiste que tenía preparado si hubiese sido un alunizaje
#10
ElPerroDeLosCinco
#2
Aaahhh, ya veo venir el chiste. Hubiera sido muy bueno. Te doy positivo de todas formas.
#11
devilinside
#10
Gracias
#6
lonnegan
#1
ya en cines
#7
Dakaira
Está bien Joseba?
#4
Marisadoro
¿.com o .es?
#12
Imag0
Pero el Joseba está bien?
#3
mcfgdbbn3
Si robaron lunas con trazabilidad, se puede rastrear el robo.
#5
lonnegan
Les "limpiaron" las lunas
#9
Enésimo_strike
Justo antes de san Valentín, muchos prometieron la luna.
#8
alfema
¿Tenían seguro de lunas?.
#13
hipernes
Ring ring
- diga
- Mercedes?
- si
- hola, he pensado en ti y te llamo porque me gustaría traerte la Luna
- ay, que cositas más bonitas me dices, quien eres?
- Joseba, de Carglass
No he podido evitarlo
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
