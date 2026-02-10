edición general
Una banda asalta cuatro talleres Carglass durante la pasada madrugada en varios municipios de Madrid

Los robos se produjeron en un intervalo de apenas tres horas y media y afectaron a establecimientos situados en Alcalá de Henares, Coslada, Alcobendas y Parla.

Graffin #1 Graffin
La venganza de Joseba.
No superó lo de que le apartasen como cabeza visible de la empresa.
5 K 64
devilinside #2 devilinside
#1 Lástima que entrasen forzando las cerraduras. Me han jodido el chiste que tenía preparado si hubiese sido un alunizaje
1 K 23
ElPerroDeLosCinco #10 ElPerroDeLosCinco
#2 Aaahhh, ya veo venir el chiste. Hubiera sido muy bueno. Te doy positivo de todas formas.
1 K 23
devilinside #11 devilinside
#10 Gracias
0 K 12
lonnegan #6 lonnegan
#1 ya en cines  media
2 K 26
Dakaira #7 Dakaira
Está bien Joseba?
0 K 20
#4 Marisadoro *
¿.com o .es?
0 K 19
Imag0 #12 Imag0
Pero el Joseba está bien?
0 K 16
#3 mcfgdbbn3
Si robaron lunas con trazabilidad, se puede rastrear el robo.
0 K 12
lonnegan #5 lonnegan
Les "limpiaron" las lunas
0 K 11
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Justo antes de san Valentín, muchos prometieron la luna.
0 K 11
alfema #8 alfema
¿Tenían seguro de lunas?.
0 K 10
#13 hipernes
Ring ring
- diga
- Mercedes?
- si
- hola, he pensado en ti y te llamo porque me gustaría traerte la Luna
- ay, que cositas más bonitas me dices, quien eres?
- Joseba, de Carglass


No he podido evitarlo
0 K 9

